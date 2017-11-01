Apple hisselerine iPhone X dopingi

Teknoloji devi Apple'ın cuma günü piyasaya sunacağı yeni telefonu iPhone X ile ilgili gelen olumlu yorumlar ve bu model için yüksek talep olduğunun açıklamasının etkisiyle şirketin hisseleri dün rekor seviyeden kapandı.

Apple hisseleri dün yüzde 1,4 primle 169,04 dolara ulaşırken, şirketin piyasa değeri de bir gecede yaklaşık 11 milyar dolar artarak 873 milyar dolara çıktı.

Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip şirketi Apple'ın hisseleri 2017'nin başından bu yana yüzde 46 yükselirken, uzmanlar, yeni modelin piyasaya sunulmasıyla beraber hisselerde yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini söylediler.