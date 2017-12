Apple hisselerinde düşüş

Apple Inc., iyi bir Noel geçiriyor gibi görünmüyor.



Analistler, gelecek yılın ilk çeyreğinde gerçekleşecek iPhone X sipariş tahminlerini düşürerek alışveriş sezonunun sonunda talebin zayıflayacağı yönünde işaretler olduğunu belirtti. Apple Inc.'nin hisseleri, böylece, Salı günü New York saatiyle 14:31'de yüzde 2.6'lık bir düşüşle 170.49 dolara geriledi.



Sinolink Securities Co. analisti Zhang Bin, Pazartesi günü yazdığı raporda, "Piyasalar, şu an, yüksek iPhone X fiyatının birinci çeyrekte talebi zayıflatabileceği konusunda endişeli" ifadesini kullandı.



JL Warren Capital LLC'ye göre ise, iPhone X siparişleri, 2018'in ilk çeyreğinde 25 milyon adete düşecek. Bu rakam, dördüncü çeyrekte 30 milyon adet idi.