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Apple hisselerinde düşüş

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 09:32 | Son Güncelleme:

Apple hisseleri, analistlerin 1. çeyrek için iPhone X sipariş tahminlerini düşürmesiyle düştü.

Apple Inc., iyi bir Noel geçiriyor gibi görünmüyor. 

Analistler, gelecek yılın ilk çeyreğinde gerçekleşecek iPhone X sipariş tahminlerini düşürerek alışveriş sezonunun sonunda talebin zayıflayacağı yönünde işaretler olduğunu belirtti. Apple Inc.'nin hisseleri, böylece, Salı günü New York saatiyle 14:31'de yüzde 2.6'lık bir düşüşle 170.49 dolara geriledi.  

Sinolink Securities Co. analisti Zhang Bin, Pazartesi günü yazdığı raporda, "Piyasalar, şu an, yüksek iPhone X fiyatının birinci çeyrekte talebi zayıflatabileceği konusunda endişeli" ifadesini kullandı. 

JL Warren Capital LLC'ye göre ise, iPhone X siparişleri, 2018'in ilk çeyreğinde 25 milyon adete düşecek. Bu rakam, dördüncü çeyrekte 30 milyon adet idi. 

Etiketler: iphoneX , Apple hisse
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