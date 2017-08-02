Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri seans sonrası işlemlerde, seans içi tarihi zirve olan 159.1 doları aştı. Hissedeki yükselişin bugün Dow Jones endeksini 22,000 seviyesinin üzerine taşıması bekleniyor.

Şirketin iPad ürün ailesinin satışları beklentileri aşarken, dijital hizmet gelirleri sağlıklı büyümeyi korudu, Apple Watch satışları ise yüzde 50 arttı.

Şirketin dün açıkladığı ve kendi mali takvimine göre üçüncü çeyreğe karşılık Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre 45.4 milyar dolar satış geliri ve 8.72 milyar dolar net kâr açıkladı.

iPhone satış adetleri yüzde 1.6 artışla 41.03 milyona çıkarak 40.7 milyon olan beklentileri aşarken, iPhone satış gelirleri 24.8 milyar dolar ile 25.5 milyar dolar olan beklentilerin altında kaldı. Ortalama satış fiyatı 606 dolar ile 621 dolar olan beklentilerin altına indi.

Apple Temmuz-Eylül dönemi için ise 49-52 milyar dolar satış geliri beklediğini açıkladı. Uzmanlar şirketin ortalama 49.21 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyorlardı.

Apple genellikle yeni modellerini Eylül ayında satışa çıkarıyor ve Temmuz-Eylül dönemi bilançosu yeni ürünlerin birkaç günlük satışlarını da içeriyor.

Jackdaw Research analisti Jan Dawson, Apple'ın Temmuz-Eylül satış geliri tahmini hakkında, "yeni iPhone modellerinin en azından bazılarının alışılageldik zamanda piyasaya çıkacağını oldukça net şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Apple'ın yüksek çözünürlüklü OLED ekran modülü kullanması, dokunmatik becerilerin geliştiği, kablosuz sarj özelliği olan yeni iPhone modelinin satış fiyatının 1,000 doları aşabileceği tahmin ediliyor.