MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri rekor kırdı

REUTERS
02 Ağustos 2017 - 09:46Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:47

ABD'li donanım ve bilişim şirketi Apple son çeyrekte beklentilerden güçlü kâr, satış geliri ve iPhone satış adetleri açıklarken, şirketin hisseleri ABD borsaları kapanış sonrası işlemlerde yüzde 6 yükseldi.

 Apple hisseleri seans sonrası işlemlerde, seans içi tarihi zirve olan 159.1 doları aştı. Hissedeki yükselişin bugün Dow Jones endeksini 22,000 seviyesinin üzerine taşıması bekleniyor.

Şirketin iPad ürün ailesinin satışları beklentileri aşarken, dijital hizmet gelirleri sağlıklı büyümeyi korudu, Apple Watch satışları ise yüzde 50 arttı.

Şirketin dün açıkladığı ve kendi mali takvimine göre üçüncü çeyreğe karşılık Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre 45.4 milyar dolar satış geliri ve 8.72 milyar dolar net kâr açıkladı.

iPhone satış adetleri yüzde 1.6 artışla 41.03 milyona çıkarak 40.7 milyon olan beklentileri aşarken, iPhone satış gelirleri 24.8 milyar dolar ile 25.5 milyar dolar olan beklentilerin altında kaldı. Ortalama satış fiyatı 606 dolar ile 621 dolar olan beklentilerin altına indi.

Apple Temmuz-Eylül dönemi için ise 49-52 milyar dolar satış geliri beklediğini açıkladı. Uzmanlar şirketin ortalama 49.21 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyorlardı.

Apple genellikle yeni modellerini Eylül ayında satışa çıkarıyor ve Temmuz-Eylül dönemi bilançosu yeni ürünlerin birkaç günlük satışlarını da içeriyor.

Jackdaw Research analisti Jan Dawson, Apple'ın Temmuz-Eylül satış geliri tahmini hakkında, "yeni iPhone modellerinin en azından bazılarının alışılageldik zamanda piyasaya çıkacağını oldukça net şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Apple'ın yüksek çözünürlüklü OLED ekran modülü kullanması, dokunmatik becerilerin geliştiği, kablosuz sarj özelliği olan yeni iPhone modelinin satış fiyatının 1,000 doları aşabileceği tahmin ediliyor.

 

Etiketler: Apple , Dow Jones , Jan Dawson
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri