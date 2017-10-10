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    Apple güncellemelerle eski iPhone'ları bilerek mi yavaşlatıyor?

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Yeni bir araştırma, iddiaların aksine Apple'ın yeni iOS güncellemeleri ile eski iPhone'ları yavaşlatmadığını söyledi!

    Yeni yapılan bir araştırmanın sonuçlarına bakılırsa, Apple hakkındaki büyük şehir efsanelerinden biri sadece bir mit olmaktan ibaret. Futuremark, farklı iPhone'ları son 18 ay içerisinde 3DMark test uygulaması ile test etti. Sonuçlara bakılırsa iPhone 5S GPU ve CPU performansında herhangi bir gerileme yaşamamış. Diğer modeller de benzer sonuçlar sunuyor.

    Futuremark bu araştırmayı, Harvard'ın yayınladığı, Apple'ın eski iPhone modellerini yeni modelleri yayınlamadan önce bilerek yavaşlattığını iddia eden bir rapor üzerine gerçekleşti. Harvard'ın iddiasına göre her yeni nesil iPhone duyurulduğunda bir önceki nesil iPhone'ların performansında bir düşüş gerçekleşiyor.

    Apple güncellemelerle eski iPhoneları bilerek mi yavaşlatıyor
    İşin ilginç kısmı, bu rapor gerçek bile değil. Snopes'a göre bir Harvard öğrencisinin Google Trends üzerinden yaptığı gayri-resmi araştırmanın sonuçları, zaman içerisinde kulaktan kulağa etkisi ile abartılı bir ve yanlış bir bilgiye dönüşmüş.

    Eğer eski iPhone'nunuzda herhangi bir performans düşüşü tecrübe ediyorsanız, bunun sebebi büyük ihtimalle Apple komplo teorisi değil. Ayrıca Apple'ın yazılım ve donanım mühendislerinin kasten eski cihazları modası geçmiş gibi hissettirmeye çalıştığını sanmıyoruz. Bu reklamcılığın işi oluyor.

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    Etiketler: apple , ios , güncelleme , iphone
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