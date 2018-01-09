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Apple geliştirici programı ücretsiz oldu!

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 06:39 | Son Güncelleme:

Apple, radikal bir karar ile geliştirici programındaki ücretler konusunda değişikliğe gitti. Artık Apple'ın çoğu servisinde olduğu gibi geliştirici programındaki üyeliğinde de eğitim kurumlarından ücret alınmayacak.

Apple geliştirici programları için çok önemli yatırımlar yapıyor. Bu yaptığı yatırımlarla geliştiricilere çeşitli imkanlar sağlayan şirket şimdi ise eğitim kurumlarına programını ücretsiz olarak sunacak. Yapılan bu ücret değişikliği eğitim kurumları ile sınırlı değil. Devletler ve kar amacı gütmeyen kişiler içinde Apple geliştirici programını ücretsiz olarak sunacak. Bu kriterlere uyan mevcut geliştirici hesapları ise üyelik yenileme dönemlerindeyken otomatik olarak bu programa dahil olabilecekler.

Apple'dan gelen açıklamalarda bu kriterlere uyan mevcut geliştiriciler için iade ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Öğrencilere ücretsiz olup olmayacağı hakkında ise şimdilik bir açıklama yapılmadı. Şirket bu kriterler dışında kalan geliştiriciler için ise bir ücret değişikliğinin bulunmadığını söyledi.

Etiketler: Apple geliştirici programı , Apple geliştirici programı ücreti
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