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    Hürriyet >Teknoloji>Apple eskiyen iPhone'larını bilerek yavaşlatıyor mu?

    Apple eskiyen iPhone'larını bilerek yavaşlatıyor mu?

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 07:52 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 07:53

    Yeni bir araştırma, Apple'ın eski iPhone'ları bilerek yavaşlattığı iddialarını hortlattı!

    Şirketleri yakından tanıyorsanız, onların biraz daha çok kar etmek için her türlü kurnazlığı yapabileceğini bilirsiniz. Peki Apple olsaydınız, dikkati en son telefonunuza toplamak için ne yapardınız?

    Bazı kullanıcıların izlenimlerine göre Apple cihazları, yeni bir model ortaya çıkmadan önce her zamankinden çok daha yavaş çalışmaya başlıyor. Harvard Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği, aslında Google Trends'e bakıp herkesin yapabileceği yeni bir araştırma ise "iPhone slow" (iPhone yavaş) aramalarındaki sıçramaları gösteriyor.

    "iPhone slow" aramalarının yeni iPhone'lar piyasaya sürülmeden önce sıçraması dikkat çekiyor. Öğrenci Laura Trucco tarafından yapılan araştırma, söz konusu aramaları "Samsung Galaxy slow" aramalarıyla karşılaştırıyor. Aynı sıçramaların yeni Galaxy'ler tanıtılmadan önce yaşanmadığı gözleniyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre bu tür bir iddianın ilk kez ortaya atılmadığını belirtmekte fayda var. Bir New York Times yazarı, bu yavaşlamaların Apple'ın yeni işletim sistemini sadece yeni cihazlarda çalışacak biçimde yapılandırmasından kaynaklanıyor olabileceği söylemişti.

    Etiketler: apple , iphone , telefon
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