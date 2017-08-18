MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Apple dev ekranlı TV mi üretiyor?

    Apple dev ekranlı TV mi üretiyor?

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 09:04Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 09:04

    Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da yaklaşık 60 inçlik bir 'OLED Apple televizyona ait olduğu iddia edilen dört adet fotoğraf yayınlandı. Eğer bu iddialar doğruysa Apple, kısa bir süre sonra televizyonlarını da duyurabilir.

    Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da yayınlanan yeni görseller, Apple’ın telefonlar dışında 60 inçlik OLED Apple TV’ler üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Benjamin Geskin tarafından paylaşılan tweet'le doğrulanan bu görseller çok bulanık oldukları için, televizyonun görüntü kalitesi belli değil, bu yüzden televizyon hakkında bir açıklama yapamıyoruz. İki fotoğraf ise 1994 yılının Apple Quicktake fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi görünüyor.

    Öte yandan çekimlerin kalitesi oldukça düşük. Bu tarz düşük ışık koşullarında çekilen görüntüler genellikle sahte çekimlerin bir işareti. Herkes kasıtlı olarak kötü kaliteyi kullanarak, Apple çıkartmalarını ilgisiz cihazlara uygulayabiliyor.

    İkincisi, Apple logosu gerçekse bile, bir monitör yerine bir televizyon olarak tanımlanacak hiçbir şey yok. Yani ortada bir OLED cihazı olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

    Apple’ın televizyon üretme isteği ise 2011'e kadar gidiyo.r İlk olarak 2011'de 2012’de başlayacak diye duyurulan Apple TV’lerin, 2014 ve 2015’te tekrar gündeme gelmesine rağmen hiçbir zaman resmi duyurusu yapılamamıştı.

    Televizyonlar, insanların uzunca bir süre elinde tuttuğu ve düzenli olarak yükseltmek istemediği/yükseltemediği önemli ve rekabetçi bir iş. Ayrıca, günümüzde trend, ekranı ve akıllı işlevselliği ayırmak ve akıllılar olarak bir Apple TV, Roku veya benzeri kullanmak. Bu, ekranı koruyarak uygun maliyetle yükseltilebilir.

    Etiketler: apple , televizyon , oled
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri