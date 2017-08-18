Apple dev ekranlı TV mi üretiyor?

Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da yayınlanan yeni görseller, Apple’ın telefonlar dışında 60 inçlik OLED Apple TV’ler üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Benjamin Geskin tarafından paylaşılan tweet'le doğrulanan bu görseller çok bulanık oldukları için, televizyonun görüntü kalitesi belli değil, bu yüzden televizyon hakkında bir açıklama yapamıyoruz. İki fotoğraf ise 1994 yılının Apple Quicktake fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi görünüyor.

Öte yandan çekimlerin kalitesi oldukça düşük. Bu tarz düşük ışık koşullarında çekilen görüntüler genellikle sahte çekimlerin bir işareti. Herkes kasıtlı olarak kötü kaliteyi kullanarak, Apple çıkartmalarını ilgisiz cihazlara uygulayabiliyor.

İkincisi, Apple logosu gerçekse bile, bir monitör yerine bir televizyon olarak tanımlanacak hiçbir şey yok. Yani ortada bir OLED cihazı olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

Apple’ın televizyon üretme isteği ise 2011'e kadar gidiyo.r İlk olarak 2011'de 2012’de başlayacak diye duyurulan Apple TV’lerin, 2014 ve 2015’te tekrar gündeme gelmesine rağmen hiçbir zaman resmi duyurusu yapılamamıştı.

Televizyonlar, insanların uzunca bir süre elinde tuttuğu ve düzenli olarak yükseltmek istemediği/yükseltemediği önemli ve rekabetçi bir iş. Ayrıca, günümüzde trend, ekranı ve akıllı işlevselliği ayırmak ve akıllılar olarak bir Apple TV, Roku veya benzeri kullanmak. Bu, ekranı koruyarak uygun maliyetle yükseltilebilir.