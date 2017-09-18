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    Apple daha doğmadan iPhone 9'u öldürdü mü?

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 07:50 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 07:50

    Apple'ın yeni telefonlarına verdiği isimler, akıllara iPhone 9'un kaderinin ne olacağı sorusunu getirdi!

    iPhone X, Salı günü Tim Cook'un Steve Jobs'tan hatırladığımız "bir şey daha var" sözcüklerini tekrarlamasıyla ortaya çıktı. Böylece Cook, Jobs'un sözcüklerini üçüncü kez tekrarlamış oldu. Tanıtımın en şaşırtıcı anlarından bir tanesi ise iPhone X'in özelliklerinin açıklanması değil, "iPhone 10" diye telaffuz edilmesiydi.

    Jobs, sahnede şu cümleleri söyledi: "Bu iPhone on. İlk iPhone'dan bu yana en büyük sıçrayış." Sonrasında sahneye çıkan Phil Schiller da yeni iPhone'u "iPhone 10" diye okudu. Apple'ın X'i romen rakamlarındaki 10 olarak kullanması normal görünse de, onu sayı olarak okuması belki de beklenmiyordu.

    Tanıtım, Apple'ın iPhone 9'u atladığını gösteriyor. Yani iPhone serisi artık iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone 10'dan oluşuyor (SE ve Plus'lar hariç). Buradan 2018'de yayınlanacak iPhone'un iPhone 9 adıyla çıkmayacağı sonucu çıkarılabilir. Bir sonraki iPhone'un ismi yalnızca "iPhone" olabilir.

    "iPhone X" adına geri dönersek, muhtemelen kullanıcılar, yeni telefonun adındaki X'i harf olarak telaffuz edecekler çünkü çoğu, sahnede Cook'un veya Schiller'ın iPhone'u nasıl telaffuz ettiğini bilmeyecek.

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    Etiketler: apple , iphone 9 , telefon
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