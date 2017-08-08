Apple'ın artık Instagram hesabı var!

Apple Instagram’a katılmasının ardından toplamda 9 paylaşımda bulundu, her paylaşımın içinde ise 5 adet fotoğraf videosu ve çeşit çeşit fotoğraflar bulunuyor. Hesabın açılması yalnızca birkaç saat önce olmuşken Apple tutkunları büyük ilgi gösterdi. Geçen her dakika biner biner artan hesabın haberi hazırladığımız saatteki takipçi sayısı 287 bin.

Apple sosyal medyadan uzak kalmayı tercih eden şirketlerden biriydi fakat şuanda kullanıcılardan gelen iPhone ile çekilmiş fotoğraflar ile iPhone kamerasının bütün yeteneklerini gözler önüne sermeye karar vermiş görünüyor.

Hesabın biyografisinde iPhone ile çekilmiş fotoğrafların #ShotoniPhone etiketiyle paylaşılabileceğini belirten Apple, iPhone kullanıcılarından gelen başarılı fotoğrafları seçiyor. Ardından seçtiği fotoğrafları çeken kişinin İnstagram kullanıcı adını ve ismini vererek Apple adlı İnstagram hesabından paylaşıyor. Bunun yanı sıra hesaptan hiçbir şekilde ürün fotoğrafı, reklam ve satış paylaşımları yapılmayacağı belirtiliyor.

Apple daha önce Apple Music için İnstagram’da dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya hesapları açmıştı. Apple Music’in ardından iBooks ve iTunes için de sosyal medya hesapları açılmış ve yoğun ilgi görmüştü