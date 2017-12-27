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    Apple App Store'un hediye kutusu politikası değişti!

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 07:46 | Son Güncelleme:

    Günümüzde pek çok oyunda "loot box" olarak isimlendirilen hediye kutularıyla karşılaşmak mümkün oluyor. Bu kutuları satın alan oyuncular gelişi güzel olarak belirlenen, oyunda kullanabilecekleri hediyeleri kazanıyorlar. Apple, App Store politikasında değişiklik yaparak artık hediye kutusu sunan oyun yapımcılarını biraz daha şeffaf davranmaya zorluyor.

    Bu kutular bazı oyunlarda hediye olarak kazanılabiliyor. Ancak bazı oyunlarda bu kutulardan edinmek için para edinmek gerekiyor. Bu kutulardan ne çıkacağı bilinmediği için, eleştirmenler bu kutuları "kumar" olarak tanımlıyor. Apple'da bu hediye kutularındaki politikasında değişikliğe gitti. Artık oyunlarında "hediye kutusu" veya benzer mekanizmalar bulunduran yapımcılar, bu kutularda hangi hediyelerin bulunduğunu ve bunlardan birini kazanma olasılığının ne kadar olduğunu açıklamak zorunda kalacak. Bu değişiklik sayesinde oyunlarda kart veya karakter paketleri satın alan oyuncuların önü açılıyor. 

    Apple'ın, App Store içinde uygulayacağı hediye kutusu politikasında Çin'in izlerini takip ediyor gibi görünüyor. Çin'de hediye kutularındaki kazanma ihtimalleri belirtiliyor. Çin'de yapılan hediye kutularındaki bu sistem devlet tarafından mayıs ayından beri yapılıyor. 

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