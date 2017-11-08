Apple açıkladı: İşte iPhone'ların en çok kullanılan emojisi

iOS 11.1 güncellemesi beraberinde bir çok yeni emoji'yi iPhone ve iPad'lere getirdi. Ancak görünüşe bakılırsa favori emoji'miz klasiklerin arasında. Apple'a göre en çok kullandığımız emoji açık ara farkla "sevinç gözyaşları" emoji'si.

Apple'ın kademeli gizlilik ile ilgili yayınladığı dokümanında bulunan tabloda "sevinç gözyaşları" emoji'si birinci sıradayken, kalp sembolü ikinci, ağlayan yüz ise üçüncü sırada. Grafik maalesef herhangi sayısal bir veri taşımıyor.

Dokümanın genel konusu ise yazışma sırasında sistemin bize sunduğu kullanışlı öneriler ile ilgili - örneğin yazdığınız mesajı hangi emoji ile ifade edeceksiniz - ve bu verilerin anonim kalmasını sağlayarak kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak ile alakalı.





Aslında insanların en çok kullandığı emoji'nin "sevinç gözyaşları" gibi olumlu bir ifade olması bizi de mutlu ediyor. Daha önceki araştırmalara bakılırsa bu emoji tüm dünyada en popüler emoji de olabilir. Ancak çok spesifik bir veriden bahsettiğimiz için, ve gizliliği ihlal etmeden bu tip verileri toplamanın zor olduğunu da düşünürsek, var olan araştırma sayısının az olması çok doğal gelecektir.

Diğer bir yandan, standart emoji'ler dışında yeni emoji'lerin sürekli sisteme eklenmesi bazı kullanıcıların endişelenmesine sebep oluyor. Özellikle de standart "dışkı" emojisine şimdi "mutsuz dışkı" emoji'sinin katılması, bu işin bir sınırı olması gerektiğini hatırlatıyor.