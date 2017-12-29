Apple açıkladı: En eğlenceli yılbaşı mesajları

iMessage ile mesajlarınızı kişiselleştirin

iMessage uygulaması Wi-Fi veya hücresel veri ağları üzerinden iOS aygıtlarına, Apple Watch’lara ve Mac'lere kısa mesaj, fotoğraf veya video gönderebilirsiniz. Kısaca bilgi vermek gerekirse iMessage cihazınıza yüklü olarak gelen bir iOS uygulaması ve kurulum aşamasında etkinleştirilir, ancak daha sonra da açılabilir. Bir Apple aygıtına iMessage gönderirken iMessage Wifi bağlantınızı kullanır bu mesajlar her zaman şifrelenir ve mesajlarınız mavi metin balonları içinde görünür. WiFi bağlantınız yoksa iMessage'lar hücresel veri üzerinden gönderilir. Bu durumda hücresel veri ücretleri alınabilir. Eğer mesaj gönderdiğiniz diğer cihaz bir Apple cihazı değilse mesajınızı yeşil metin balonları içinde göreceğiniz SMS/MMS olarak da gönderebilirsiniz.





iMessage ile özel bir kutlama mesajı göndermek için tüm ekranı kaplayan balonlar, konfetiler veya havai fişekler ile mesajınızı animasyonlarla süsleyerek sevdiklerinizi gülümsetebilirsiniz. Mesajınızı daha kişisel bir dokunuşla yazmak isterseniz el yazınızla yazdığınız bir notu da iMessage ile göndermeniz mümkün. Sevdiğinize gizemli ya da romantik bir mesaj yazmak isterseniz size görünmez mürekkebi denemenizi öneririz, bu şekilde gönderdiğiniz kutlama sadece karşınızdakinin parmağı üzerinde dolaştığı zaman görünüz olacak.

Sevdiklerinize yanında olmasanız bile kalbim seninle demek isterseniz Digital Touch kullanarak kalp atışınızı parmağınızla yapacağınız çizimleri hatta bir ateş topu bile gönderebilirsiniz. Ayrıca iki parmağınızla Digital Touch ekranına dokunursanız animasyonlu bir öpücükle de mesajınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Çektiğiniz aile fotoğrafınızı, coşkuyla kaydettiğiniz sesli ya da görüntülü yeniyıl dileklerinizi de iMessage içine ekleyebilirsiniz. Ayrıca iMessage için artı özel bir App Store’unuz da var. App Store’da mesajlarınızı süslemek için pek çok farklı uygulama, oyunlar, müziklerin yanısıra Star Wars karakterlerinden Mickey Fareye, hatta Justin Bieber ya da Kim Kardashian gibi ünlülere kadar farklı çıkartma bulabilir, bunları özel mesajınıza ekleyebilirsiniz. En popüler ve ücretsiz uygulamalar için App Store’a göz atmayı unutmayın. Buraya tıklayarak 2017 için Editörlerin Seçkilerinden oluşan bir koleksiyona da ulaşabilirsiniz.

Tüm aile bireylerine ya da arkadaş grubunuza aynı anda “Mutlu Seneler” demek isterseniz iMessage içinde grup oluşturabilir, grubunuza isim verebilir, gruba kişi ekleyebilir veya çıkartabilir ve bildirimlerinizi sessize alabilir ya da gruptan ayrılabilirsiniz.





Animoji hem sizi hem de karşınızdakini çok eğlendirecek

iPhone X’da Animoji ile Mesajlar'da sesinizi kullanan ve yüz ifadelerinizi yansıtan, hareketli özel karakterler oluşturabilir ve bunları paylaşabilirsiniz. İçinizdeki pandayı, tavşanı ya da robotu dışarı çıkarmak ister misiniz? Ya Yeni Yıl mesajınızı 12 farklı karaktere bürünerek göndermeye ne dersiniz? Animoji ile yüzünüzdeki 50’nin üzerinde farklı kas hareketi analiz edilerek yüz ifadeleriniz Kedi köpekten, uzaylıya 12 farklı Animoji karakterine dönüşüyor. Bir panda olarak kaydettiğiniz Animoji’nizi doğrudan bir iOS cihazına iMessage ile gönderebilirsiniz. Ayrıca mesaj ile gönderdiğiniz Animoji’nizi telefonunudaki Fotoğraflar uygulamasında videolarınıza kaydedebilir, daha sonra tekrar gönderebilirsiniz. Yeniyıl dileklerinizi tamamlayacak emojiyi bulamadığınız zamanda da kendi oluşturduğunuz Animoji’yi bir çıkartma olarak mesajınıza eklemeniz de mümkün.





Clips ile sevdiklerinize özel muhteşem klipler hazırlayın, hem de sadece birkaç dakikada

Yılbaşı mesajınız için eğlenceli bir kısa klip göndermek isterseniz bunu birkaç dakikada yapabilirsiniz. Ücretsiz iOS uygulaması Clips karmaşık zaman çizelgeleri olmadan hızlıca paylaşılabilecek videolar hazırlamanıza olanak sağlıyor. Özel efektlerle renklendirilmiş ortamlarda siz konuşurken mesajınızı ekrana alt yazılar ve başlıklar olarak ekleyen canlı başlıklarla Mutlu Yıllar mesajını farklılaştırabilirsiniz. Video kliplerinize sanatsal filtreler, konuşma balonları, şekiller ve emojiler ve animasyonlu arka planlar ekleyebilirsiniz. Videonuzu uygulama içinde bulunan ya da iTunes Store’dan indirdiğiniz bir müzikle tamamlayabilirsiniz, hem de bu sırada seçtiğiniz parçalar video klibinizin uzunluğuna göre kendini otomatik olarak adapte eder.

Clips ile oluşturduğunuz videolarınızı iMessage üzerinden gönderebileceğiniz gibi, Instagram, Facebook, YouTube ve diğer popüler sosyal medya ağlarından da kolayca paylaşabilirsiniz. Farklı bir yöntem ile paylaşmak isterseniz de video olarak kaydedebilirsiniz.

iPhone X’da Clips ile video hazırlamak isterseniz kendinizi Selfie Ortamlarını içinde kaydedebilirsiniz. Canlı bir şehrin ortasındai soyut bir tablonun içinde, ya da Millenium Falcon’un içinde daha önce yeniyıla merhaba demediyseniz:) 360 derece animasyonlu bu ortamları denemenin tam zamanı.