Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Apple, iPhone 6 Plus'ları değiştiriyor!

Apple, iPhone 6 Plus'ları değiştiriyor!

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:

Sorunlu iPhone 6 Plus'a sahip kullanıcılar, Apple'ın müjdesiyle cihazlarını iPhone 6S Plus ile değiştirebilecek. Bu kampanya Mart ayına kadar geçerli.

Apple'ın indirimli pil değiştirme programından dolayı iPhone 6 Plus modellerinin pillerini Nisan ayından öncesine kadar elde edemediği biliniyor. Macrumors'un haberine göre Apple, iPhone 6 Plus üretmediğinden para kazanmak maksadıyla pil değişim programını başka bir tarihe erteledi. 

Yine Macrumors'a ulaşan bilgiye göre Apple sorunlu iPhone 6 Plus'lar için, iPhone 6S Plus'a değişim programı başlattı. Apple'ın yetkili servislere gönderdiği not da bu durumu doğruluyor. Şu anda hangi cihazların bu durum için uygun olduğu bilinmezliğini korurken, Apple'ın bu uygulaması da Mart ayına kadar devam edecek. Bazı kullanıcıların da App Store'da Genius Bar tarafından verilen karar ile iPhone 6 Plus'larını, iPhone 6S Plus ile değiştirdikleri biliniyor. Bu uygulamanın Türkiye'de ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Ancak sorunlu iPhone 6 Plus'a sahip kullanıcılar, Apple Destek'e ulaşarak konuyla alakalı bilgi alabilir. 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri