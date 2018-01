Apple, iPhone 6 Plus'ları değiştiriyor!

Apple'ın indirimli pil değiştirme programından dolayı iPhone 6 Plus modellerinin pillerini Nisan ayından öncesine kadar elde edemediği biliniyor. Macrumors'un haberine göre Apple, iPhone 6 Plus üretmediğinden para kazanmak maksadıyla pil değişim programını başka bir tarihe erteledi.

Yine Macrumors'a ulaşan bilgiye göre Apple sorunlu iPhone 6 Plus'lar için, iPhone 6S Plus'a değişim programı başlattı. Apple'ın yetkili servislere gönderdiği not da bu durumu doğruluyor. Şu anda hangi cihazların bu durum için uygun olduğu bilinmezliğini korurken, Apple'ın bu uygulaması da Mart ayına kadar devam edecek. Bazı kullanıcıların da App Store'da Genius Bar tarafından verilen karar ile iPhone 6 Plus'larını, iPhone 6S Plus ile değiştirdikleri biliniyor. Bu uygulamanın Türkiye'de ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Ancak sorunlu iPhone 6 Plus'a sahip kullanıcılar, Apple Destek'e ulaşarak konuyla alakalı bilgi alabilir.