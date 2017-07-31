Apple 5G kablosuz teknolojisini test etmeye başladı!

FCC, Apple'ın 5G teknolojisini test etmeye başlaması için yaptığı başvuruyu onayladı. Bu da Apple'ın 5G'yi halka getirme üzerinde çalışan diğerleri arasına katıldığı anlamına geliyor. ABD'li operatör Sprint, 5G hizmetini 2019'da başlatmayı planlarken T-Mobile ise 2020'yi hedefliyor. AT&T ve Verizon da 5G ağlarla ilgili hamleler yapıyor.

Ancak Apple, T-Mobile ve Sprint'in spektrumlarına göre daha yüksek bir frekansta milimetre-dalga geniş bandını ve daha küçük dalga boylarını hedefliyor. Ama bu firmalar ve diğerleri de epeyce milimetre-dalga spektrumu elde ettiler. Milimetre-dalga teknolojisi daha çok veriyi daha hızlı taşımaya yarıyor, ama bu tip sinyaller nesnelerin içinden geçme konusunda pek iyi değil, bu yüzden direkt bir görüş alanı gerekiyor ve bu da yeni bir sorun meydana getiriyor. Apple bu alana yeni girse de, Facebook, Google, Samsung ve Starry bunun üzerinde bir süredir zaten çalışıyordu.

Apple'ın başvurusu 5G hizmetinin pratikte nasıl çalışacağıyla ilgili bir bilgi vermiyor, ama Kaliforniya'da iki bölgede Ağustos 2018'e kadar teknolojiyi test izni aldı.



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