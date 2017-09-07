Apple 10 yıl sonra yapmaktan vazgeçti, tarih oldu!

Artık yıllık Apple Müzik Festivali olmayacak. Apple, bunu Music Business Worldwide'a doğruladı.

Festival ilk olarak 2007'de gerçekleşmiş ve Londra'da ICA'da bir ay boyunca sürmüştü.

Yıllar içerisinde iki sahneye yayıldı (Koko ve The Roudhouse - ikisi de Londra'da) ve 2015'te ismini iTunes'dan Apple Music festivaline değiştirmişti.

Global bir marka için, Apple Music festivalinin Londra'ya odaklanması biraz anormal bir durumdu.

MBW'nin de söylediğine göre, Apple görünüşe bakılırsa son yıllarda daha dünyaya açık etkinliklere sponsor olmayı seçiyor, bunların arasında Brooklyn'deki Arcade Fire ve Drake'in 2016 yaz turu var.

Buna ek olarak firma, Carpool Karaoke gibi video içeriklere daha çok yatırım yapmaya başladı. Bunlar, Büyük Britanya'da gerçekleştirilen canlı etkinlikten çok daha fazla insana erişime sahip.

Apple, canlı müzikle ilgilenen tek teknoloji firması değil. Bu senenin başlarında Amazon, Prime üyelerine Büyük Britanya ve ABD'deki konserler için özel biletler sunacağını açıklanmıştı.



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