App Store'da bir haftada 890 milyon harcadık!

Apple'ın Worldwide Marketing (Dünya-geneli Pazarlama) yardımcı başkanı Phil Schiller, yaptığı konuşmada kullanıcıların yeni App Store'a tepkilerinden memnun olduklarını ve tüm yaratıcı uygulama geliştiricilerine müteşekkir olduklarını söylerken, sadece 2017 yılında iOS geliştiricilerinin bir önceki yıla göre %30'luk bir artış ile 26.5 milyar dolar gelir elde ettiklerini belirtiyor.

Gelirin asıl kaynağı olan donanım satışlarının yanı sıra Apple, App Store'un yeni sisteminin ve yüzünün de gelire büyük bir katkısı olduğunu söylüyor. En popüler uygulamaların arasında ise Animal Crossing: Pocket Camp, Monument Valley 2, King of Glory, Calm and Affinity Photo, Clash of Clans, Candy Crush Saga, Enlight Videoleap, 1Password ve Hulu yer alıyor.

Aralık ayında ise App Store listelerinin en üst sırasında, yeni bir güncelleme almış olan Pokémon Go yer almaktaydı.



