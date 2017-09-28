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    Hürriyet >Kitap Sanat>Apollon heykeli bulundu

    Apollon heykeli bulundu

    Orhan SENCER / DHA
    28.09.2017 - 01:16 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 01:16

    KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında, MS 3’üncü yüzyılda Roma dönemine ait çok sayıda parçalanmış heykel ve mimari kalıntılardan oluşan buluntuların yanı sıra adak stelleri (dikilitaş), kabartma ve iki adet mermer heykele ulaşıldı.

    Heykellerden, giyimli kadın heykelinin başı bulunmazken, erkek heykelinin Apollon’a ait olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi adına Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığında gerçekleştirilen Pisidia Antiokheia antik kenti kazılarında ulaşılan tanrı Apollon'un heykeli gibi önemli eserlerin, incelemelerin tamamlanmasının ardından sergilenmek üzere müzeye teslim edileceği bildirildi.

    Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, milattan sonra 360 yılında paganizmin tekrar canlandırıldığı ve milattan sonra 390 yılında Hıristiyanlarca tahrip edildiği sanılan çok önemli bir kültür katmanının açığa çıkarılmış olduğunu ifade ederken, elde edilen bu arkeolojik verilerin Anadolu’daki inanç sistemi ve süreçleri hakkında oldukça önemli bilgiler sunduğu da belirtildi. 

    Etiketler: Arkeoloji , Apollon , gazetehaberleri
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