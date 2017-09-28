Apollon heykeli bulundu

Heykellerden, giyimli kadın heykelinin başı bulunmazken, erkek heykelinin Apollon’a ait olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi adına Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığında gerçekleştirilen Pisidia Antiokheia antik kenti kazılarında ulaşılan tanrı Apollon'un heykeli gibi önemli eserlerin, incelemelerin tamamlanmasının ardından sergilenmek üzere müzeye teslim edileceği bildirildi.



Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, milattan sonra 360 yılında paganizmin tekrar canlandırıldığı ve milattan sonra 390 yılında Hıristiyanlarca tahrip edildiği sanılan çok önemli bir kültür katmanının açığa çıkarılmış olduğunu ifade ederken, elde edilen bu arkeolojik verilerin Anadolu’daki inanç sistemi ve süreçleri hakkında oldukça önemli bilgiler sunduğu da belirtildi.