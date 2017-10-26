AP’den ‘Venezuela muhalefetine’ ödül

Sakharov Ödülü’nü kazanan ismi açıklayan AP Başkanı Antonio Tajani, “Bugün bir ulusun özgürlük mücadelesine destek oluyoruz. Bunun yanı sıra demokrasiye barışçıl geçiş ve çekilen acıların hafifletilmesi için insani koridor açılması çağrısı yapıyoruz” dedi. Venezuala’da Devlet Başkanı Maduro yönetimine karşı yürütülen sokak eylemlerinde bu yıl 130’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ÖDÜL BÖLDÜ

Birleşik Sol Grup, ödülün siyasi güdülerle verildiğini belirterek töreni boykot edeceklerini duyurdu. Gruptan yapılan açıklamada, “İnsan hakları çok ciddi bir konu ve AP tarafından siyasi amaçlarla araçsallaştırılmamalı” denildi. Birleşik Sol Grup, ödüle aday olarak dokunulmazlıkları kaldırılarak tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı göstermişti, ancak bu iki isim finale kalamadı. Tören 13 Aralık’ta Strasbourg’da.