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    AP’den Norveç’e: Artık öldürme

    AA
    13.09.2017 - 11:25 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:25

    Avrupa Parlamentosu (AP), Norveç’ten balina avına son vermesini ve AB limanlarından balina etinin geçişinin durdurulmasını istedi.

    AP Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edilen tasarıda, Norveç’e ‘tüm ticari balina avlama operasyonlarını durdurması’ ve Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonunun (IWC) moratoryumuna uyması yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca AB Komisyonundan da AB limanları kullanılarak gönderilen balina eti sevkiyatı hakkında bilgi talep edildi.
    Balina etinin artık AB limanları üzerinden transit taşınmasının önlenmesi için mümkün olan tüm yolların aranması, gerekirse yasak getirilmesi talebinde de bulunuldu.

    YASAĞA UYMADI
    Ticari amaçlı balina avcılığı 1982’de alınan ve 1986’da yürürlüğe giren kararla yasaklanmıştı. Yasağa itiraz eden Norveç, balina avcılığı faaliyetlerini sürdürüyor. Moratoryumun yürürlüğe girmesinden sonra Norveç, 13 binin üzerinde balina öldürdü. 2017 sezonunda balina kotasını 880’den 999’a yükselten Norveç’in, balina eti ihracatı son yıllarda ciddi artış gösterdi.

    Etiketler: Balina avı , Norveç , AB
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