AP’deki aşırı sağcılar yeni başkanlarını seçti

AP’de yeri ülkeden aşırı sağ görüşlü 40 üyenin oluşturduğu ENF Grubu eş başkanlığı için seçim yapıldı. Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada, Fransız aşırı sağcı lider Le Pen’in yerine aday olan aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) Genel Sekreteri Nicolas Bay 12 oy aldı. Diğer adaylar Edouard Ferrand ve Bernard Monot ise 3’er oyda kaldı. ENF Grubunu oluşturan 20 Fransız üyeden ikisi ise oylamaya katılmadı.

AP üyesi Marine Le Pen ile eşi Louis Aliot geçen haziran ayında yapılan genel seçimlerde Fransa Ulusal Meclisi’ne seçilmiş ve kurallar gereği yerlerini Christelle Lechevalier ile France Jamet’e bırakmıştı.

AP TARİHİNDE BİR İLK YAŞANMIŞTI

ENF, AP tarihinde bir ilk olarak AB üyesi ülkelerin aşırı sağ partilerinin bir araya geldiği grup olarak 2015’te kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını Le Pen ile Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders’in partisi PVV’den Marcel de Graaff yürütüyor.

Grubun bir diğer üyesi ve Le Pen’in yardımcılarından Florian Philippot ise oylamaya katılmadı. Fransa’da Le Pen ile Philippot arasında cumhurbaşkanı seçimi sonrası anlaşmazlığın ortaya çıktığı ve Fransız aşırı sağının iki güçlü isminin yollarının ayrıldığı yorumları yapılıyor.