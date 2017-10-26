Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    AA
    26.10.2017 - 13:13 | Son Güncelleme:

    Bazı Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin kadın çalışanlara yönelik cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine düzenlenen acil oturumda, saldırı kurbanlarına sessizliklerini bozarak şikayette bulunmaları çağrısı yapıldı. Oturumun konuşmacılarından İngiliz üye Julie Girling de AP’de tacize uğrayanların sayısının bilinmediğini belirterek, sessizliğe son vermek isteyen çalışanlara ofisinin kapısının açık olduğunu söyledi.

    AP’de cinsel saldırı ve tacizlerin acil gündem maddesi olarak tartışmaya açılması talebi sonrası düzenlenen oturumda konuşan Avrupa Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmstrom, “Sessiz kalışı ve kabullenmeyi reddediyoruz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Cinsel saldırı ve tacizlerin Avrupa Birliği yasalarına göre suç olarak kabul edildiğini aktaran Malmstrom, “Fakat saldırı ve tacize maruz kalanlar sessizliğini koruyor. Bu saldırıları dile getirmiyor, reddetmiyor ve saldırganlara karşı suç duyurusunda bulunmuyorlar” dedi. 

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    Genel Kurul’da başlarından daha önce bir cinsel saldırı, taciz veya laf atma şeklinde olaylara rastlamış kadın ve erkek üyelerin mutlaka olduğuna değinen Malmstrom, “Bu olay sadece “MeToo (Ben de)” kampanyasıyla başlamış değil. Yıllardır, yüzyıllardır karşılaştığımız bir fenomen. Parlamentodaki erkek üyelerin de bu utanca karşı durmaları ve tacize uğrayan kadın çalışanları ve meslektaşlarını desteklemelidir” diye konuştu.

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    ‘GÖRMEZDEN GELMEYE SON VERMELİYİZ’
    Genel Kurulda söz alan AP’nin Fransız üyesi Elisabeth Morin-Chartier, tacize uğrayan kadınların içerisinde bulundukları alay edilme ve utanç kapanından kurtarılması gerektiğini belirterek “Hepimiz, hep birlikte bu sorunu görmezden gelmeye son vermeliyiz” dedi.

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    KAPIM MAĞDURLARA DAİMA AÇIK
    İngiliz üye Julie Girling, AP’de tacize uğrayanların sayısının bilinmediğini belirterek, sessizliğe son vermek isteyen çalışanlara ofisinin kapısının açık olduğunu söyledi.

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    AP üyeleri, parlamento ve bağlı kurumlarda taciz ve saldırı iddialarını araştırmak amacıyla yetkili bir komitenin kurulması ve iddiaları değerlendirmek üzere AP dışından bir heyetin soruşturma düzenlemesi gerektiğini belirtti.

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    Konuşmacılar, taciz ve sarkıntılıkları önlemek amacıyla parlamentoda çalışan danışman ve diğer görevlilerin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında da bulundu.

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    AP’nin İtalyan üyesi Eleonora Forenza ise, 19 yaşındayken, 70 yaşındaki üniversite hocası tarafından taciz edildiğini aktararak cinsel saldırı ve tacizlere karşı daha etkili önlemlerin gündeme alınmasını istedi.

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    ‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

    Etiketler: Avrupa Parlamentosu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri