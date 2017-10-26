‘AP’de tacize maruz kalanların sayısı belli değil’

AP’de cinsel saldırı ve tacizlerin acil gündem maddesi olarak tartışmaya açılması talebi sonrası düzenlenen oturumda konuşan Avrupa Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmstrom, “Sessiz kalışı ve kabullenmeyi reddediyoruz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Cinsel saldırı ve tacizlerin Avrupa Birliği yasalarına göre suç olarak kabul edildiğini aktaran Malmstrom, “Fakat saldırı ve tacize maruz kalanlar sessizliğini koruyor. Bu saldırıları dile getirmiyor, reddetmiyor ve saldırganlara karşı suç duyurusunda bulunmuyorlar” dedi.

Genel Kurul’da başlarından daha önce bir cinsel saldırı, taciz veya laf atma şeklinde olaylara rastlamış kadın ve erkek üyelerin mutlaka olduğuna değinen Malmstrom, “Bu olay sadece “MeToo (Ben de)” kampanyasıyla başlamış değil. Yıllardır, yüzyıllardır karşılaştığımız bir fenomen. Parlamentodaki erkek üyelerin de bu utanca karşı durmaları ve tacize uğrayan kadın çalışanları ve meslektaşlarını desteklemelidir” diye konuştu.





‘GÖRMEZDEN GELMEYE SON VERMELİYİZ’

Genel Kurulda söz alan AP’nin Fransız üyesi Elisabeth Morin-Chartier, tacize uğrayan kadınların içerisinde bulundukları alay edilme ve utanç kapanından kurtarılması gerektiğini belirterek “Hepimiz, hep birlikte bu sorunu görmezden gelmeye son vermeliyiz” dedi.





KAPIM MAĞDURLARA DAİMA AÇIK

İngiliz üye Julie Girling, AP’de tacize uğrayanların sayısının bilinmediğini belirterek, sessizliğe son vermek isteyen çalışanlara ofisinin kapısının açık olduğunu söyledi.

AP üyeleri, parlamento ve bağlı kurumlarda taciz ve saldırı iddialarını araştırmak amacıyla yetkili bir komitenin kurulması ve iddiaları değerlendirmek üzere AP dışından bir heyetin soruşturma düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Konuşmacılar, taciz ve sarkıntılıkları önlemek amacıyla parlamentoda çalışan danışman ve diğer görevlilerin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında da bulundu.

AP’nin İtalyan üyesi Eleonora Forenza ise, 19 yaşındayken, 70 yaşındaki üniversite hocası tarafından taciz edildiğini aktararak cinsel saldırı ve tacizlere karşı daha etkili önlemlerin gündeme alınmasını istedi.