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    AP'de cinsel taciz skandalı! Acil oturum düzenlenecek...

    DW Türkçe
    24.10.2017 - 13:18 | Son Güncelleme:

    Hollywood'u sarsan cinsel taciz ve tecavüz skandalı yayılmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'nun kadın çalışanlarının erkek vekillere yönelik ağır suçlamalarının ardından AP'de konuyla ilgili acil oturum düzenlenecek.

    Ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarının kamuoyuna yansımasının ardından dünya çapında çığ gibi büyüyen suçlamalara bir yenisi eklendi. İngiliz Sunday Times ve diğer medya organlarının haberleştirdiği suçlamalar, taciz skandalını Avrupa Parlamentosu'na (AP) taşıdı.

    Sunday Times gazetesinin AP'nin kadın çalışanlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde AP üyesi erkek vekillere yönelik ağır cinsel taciz suçlamaları yer almış, sözlü, yazılı ve elle taciz vakalarının yanısıra bir vakada bir AP üyesinin genç bir kadın asistan önünde mastürbasyon yaptığı iddiasına da yer verilmişti.

    KARİYER ENDİŞESİ

    Gazetenin haberine göre suçlanan vekiller arasında en az iki Alman AP üyesi de bulunuyor. Gazetede ismi yer alan tek vekil ise 71 yaşındaki Yeşiller partili bir Fransız politikacı. Diğer tacizci vekillerin isimlerinin, mağdurların isteği üzerine yayımlanmadığı belirtiliyor. Gazeteye konuşan taciz mağduru parlamento çalışanları, kariyerlerini tehlikeye atmaktan ve konunun yargıya taşınmasından korktukları için sessiz kalmayı tercih ettiklerini anlatıyor.

    Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, konunun kamuoyuna yansımasının ardından yaptığı açıklamada suçlamaların şoke edici olduğunu belirterek, Meclis Başkanlığının acilen konuyu ele alacağını kaydetti.

    ACİL OTURUM DÜZENLENECEK

    Tajani, parlamentoda geçen yıl bu tür şikayetlerin iletilebileceği ve mağdurlara danışmanlık hizmeti veren bir birim oluşturulduğunu da hatırlattı. AP'den bir sözcü, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada yetkili şikayet merciine şimdiye kadar herhangi bir başvuruda bulunulmadığını bildirdi.
    Konu, AP'nin Pazartesi öğleden sonra düzenlenen oturumunda da gündeme geldi. Taciz suçlamalarını değerlendirmek üzere Çarşamba sabahı bir acil oturum düzenlenmesi kararlaştırıldı.

    Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik taciz ve tecavüz suçlamalarının ardından başlatılan ve tüm dünyaya yayılan kampanya çerçevesinde taciz mağduru kadınlar yaşadıklarını "#MeToo" (Ben de) hashtagi altında kamuoyuyla paylaşıyor.

    Etiketler: Skandal , skandal görüntü
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