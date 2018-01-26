Apartman yöneticisi dehşet saçtı

Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın yöneticisi Hacı M.K. (38), iddiaya göre, dün gece havlayan köpeğinin çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bina sakinlerinden Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartıştı. Apartmanı ayağa kaldıran tartışma sonrası çıkan kavgada Hacı M.K., yanında taşıdığı tabancasıyla Şen ve Çelik'i ateş açarak, yaraladı. Bu sırada, tarafları ayırmaya çalışan apartman sakinlerinden H.U. da açılan ateşle yaralandı.

Yaralılar, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hilmi Şen ile damadı Ali Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.U.'nun da hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Apartman yöneticisi Hacı M.K., olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.