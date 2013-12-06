Apartman köftesi

Çok ince kıyılmış maydanoz, dövülmüş sarmısak, tuz, kimyon ve karabiberi ekleyerek iyice yoğurun. Cevizden biraz daha büyük parçalar kopararak yuvarlayıp, hamburger köftesi şekli verin. Patatesleri ve alacalı soyulmuş patlıcanları ince halkalar şeklinde dilimleyin.

Kızgın yağda önce köfteleri hafifçe kızartıp, fırın tepsisine dizin. Yine hafifçe kızarttığınız patates dilimlerini köftelerin üzerine koyun. Patlıcan dilimlerini de kızartarak patateslerin üzerine ekleyin. Halka şeklinde doğradığınız domatesleri ve dilimlenmiş kaşar peynirini de ilave edin.

Ortalarına çöp şişleri batırın. 2 su bardağı suda ezdiğiniz salçalı sosu üzerlerinde gezdirip 175 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirip çıkarın. Sıcak olarak servise sunun. Bu köfteyi yanında pilavla da ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

-400 gr. az yağlı köftelik kıyma

-1 adet orta boy kuru soğan

-3 dilim bayat ekmek içi ya da tost ekmeği

-Yarım demet maydanoz

-2 diş dövülmüş sarmısak

-1 çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber

-4 adet orta boy patates

-2 adet orta boy patlıcan

-1 çay bardağı sıvıyağ

-2 adet orta boy domates

-100 gr. taze kaşar peyniri

-2 tatlı kaşığı salça

-2 su bardağı su

-Yeterli miktarda çöp şiş

10 kişilik

Hazırlama süresi

25 dakika

Pişirme süresi

40 dakika