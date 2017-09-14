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    Apar topar topladılar

    BERLİN
    14.09.2017 - 15:32 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 16:01

    EGE sahillerinde 2015 yılında batan mülteci teknesinde boğulan ve küçük bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi, Almanya'da seçim malzemesi yapıldı.

    DHA muhabiri Nilüfer Demir'in 2015 yılında çektiği ve mültecilerin simgesi haline gelen fotoğrafı seçim malzemesi yapan Die Partei, büyük tepki çekti. Alman politikasında hiciv yapmak amacıyla kurulan parti, Başbakan Angela Merkel'in göç ve mülteci politikalarını eleştirmek amacıyla hazırladığı seçim afişi sert tepki görünce hemen kaldırdı. Partinin Facebook hesabından da paylaşılan afişte 'Kendimizi iyi hissettiğimiz ve severek uzanacağınız plajlar için' yazılı afiş, ilk bakışta Merkel'in partisi CDU'nun seçim afişi izlenimi uyandırıyor. Afişi, CDU'nun afişlerinde kullandığı Alman bayrağını oluşturan sarı, kırmızı ve siyah renklerle hazırlayan ve “Daha yaşanabilir bir Almanya için…” slaganını eleştirdiğini sanan partiye bir tepki de Aylan'ın Erbil’de yaşayan babası Abdullah Kurdi gösterdi. Batan teknede karısını ve iki oğlunu kaybeden 42 yaşındaki Abdullah Kurdi “Böyle şeyleri görmek beni çok üzüyor” dedi.

    Etiketler: aylan , Die Partei , CDU
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