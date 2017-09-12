AP, Merkel’e mesafeli

AP’de düzenlenen Türkiye oturumunda, müzakerelerin tamamen sonlandırılmasına destek çıkmazken, daha önceki AP kararlarına da yansıyan, müzakerelerin askıya alınması fikri öne çıktı. AP’nin en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP) Lideri Manfred Weber, oturumdan önce basına yaptığı açıklamada, “Müzakereleri dondurmaya yönelik net bir karara ihtiyaç var. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz” ifadelerini kullandı.

‘ASKIYA ALINMALI’

Türkiye raportörü Kati Piri, AP’nin hiçbir zaman adaylık statüsünün sona erdirilmesi çağrısında bulunmadığını belirterek, “Bu büyük hata olur. Türk halkı zor zamanlarda desteğimizi hak ediyor” dedi. Basına konuşan AP’nin ikinci büyük grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar’ın (S&D) lideri Gianni Pittella da yaşanan gelişmeler bağlamında üyelik müzakerelerinin askıya alınmasından yana olduklarını belirtti. Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller ise “Türkiye Erdoğan, Erdoğan Türkiye değil” vurgusu yaparak yaptırım olarak Gümrük Birliği’nin kullanılmasını savundu.

HAHN: EĞİLİM TERSİNE ÇEVRİLMELİ

Oturumda konuşan AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, “İfade özgürlüğünden hukukun üstünlüğüne kadar birçok konuda anlaşmazlık yaşıyoruz” dedi. Türkiye’de yaşanan gelişmelerin görmezden gelinemeyeceğini, olumsuz trendin sürdüğünü belirten Hahn, “Mevcut eğilimin acilen tersine çevrilmesine ihtiyaç var” diye konuştu. Hahn, diyaloğun koşulsuz olmadığını kaydederek Ankara’nın acil şekilde insan hakları ve hukukun üstünlüğünü iyileştirmeye yönelik net adımlar atması gerektiğini söyledi.