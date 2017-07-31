AÖL sınav sonuçları 31 Temmuz'da saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuç sayfası

AÖL sınav sonuçlarının bugün açıklanacak olması öğrencileri farklı arayışlara yönlendirdi. Tarih yerine saat bilgisini sorgulayan açıköğretmliler, AÖL sonuçları için sık sık MEB'e bağlı olan http://aolwebhttp://aolweb.aol.meb.gov.tr.aol.meb.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Peki MEB, AÖL sınav sonuçlarını saat kaçta açıklayacak? İşte son durum!

1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları yerini saat sorgulamalarına bıraktı. Milli eğitim Bakanlığı 2017 iş takvimine göre sonuçlar 31 Temmuz'da (bugün) açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor.



MEB sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili net bir bilgilendirmede bulunmadı ancak sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



AÖL SONUÇLARININ DUYURULMASI



Açık Lise sonuçları resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak olup yalnızca internet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL SONUÇ SORGULAMA



AÖL SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ



Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" 9 kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

AÖL EN ÇOK SORULAN SORULAR

Sonuçlar ev adreslerine gönderilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları internet adresinden yayınlayacaktır.

Bakanlıkça belirlenen mezun olma şartları nelerdir?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kredi ne kadar olunursa mezun olunur?

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,

Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Genel Kültür alanına dikkat!

Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),

Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,

Mezun olma durumunda olan öğrenciler diplomayı ne zaman alabilir?

Sınav sonuçlarından en az 2 ay, en fazla 4 ay içerisinde öğrenci diplomayı alabilir