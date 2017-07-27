AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih netleşti!

AÖL sınav sonuçları, öğrenimlerini sürdürmek için katılım sağladıkları sınav hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, MEB'in açıklamasına kilitlendi. İşte, MEB tarafından yapılan açıklama ve detayları

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Zorunlu veya isteğe bağlı olarak eğitimine açıköğretimde devam eden öğrenciler, 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarına girdi. Sınava çalışarak istediği krediyi almak için azim gösteren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı takvime göre 2016-2017 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları 31 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak.



AÖL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



2017 Açık lise sınav sonucunu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak. Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)