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    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih netleşti!

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 21:50Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 21:50

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, dönem sonunda girdikleri sınavdan kaç puan aldıklarını ve dersleri geçip geçmediklerini görmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. AÖL sınav sonuçları bilgisi, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden ilgili kişilerle paylaşılacak. Peki, merakla araştırılan AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    AÖL sınav sonuçları, öğrenimlerini sürdürmek için katılım sağladıkları sınav hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, MEB'in açıklamasına kilitlendi. İşte, MEB tarafından yapılan açıklama ve detayları

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Zorunlu veya isteğe bağlı olarak eğitimine açıköğretimde devam eden öğrenciler, 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarına girdi. Sınava çalışarak istediği krediyi almak için azim gösteren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı takvime göre 2016-2017 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları 31 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak.

    AÖL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    2017 Açık lise sınav sonucunu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak. Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

     

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