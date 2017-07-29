AÖL sınav sonuçları için resmi tarih! MEB duyurdu!

AÖL sınav sonuçları konusunda adayların araştırmaları kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve liseyi açıktan okuyan vatandaşların katılım sağladığı sınav sonrası AÖL sınav sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla beklenen o tarih hakkında detaylı bilgiler



AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Zorunlu veya isteğe bağlı olarak eğitimine açıköğretimde devam eden öğrenciler, 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarına girdi. Sınava çalışarak istediği krediyi almak için azim gösteren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı takvime göre 2016-2017 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları 31 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak.



AÖL'DE SAHTE DİPLOMAYA KARŞI İŞBİRLİĞİ YAPILDI



Millî Eğitim Bakanlığı ile Noterler Birliği arasında, açık öğretim okullarından mezun olan öğrencilerin diploma bilgilerinin incelenmesi ve sahte diplomaların tespiti için protokol imzalandı.



MEB Tevfik İleri Toplantı Salonunda gerçekleşen törende Milli Eğitim Bakanlığı ile Noterler Birliği arasında protokol imzalandı.



Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, törende yaptığı konuşmada, Noterler Birliği ile protokol çalışması yaptıklarını, açık öğretim okullarının içeriğinin ve diplomaların gerçek olup olmadığının teyidinin yapılacağını ve olası sahteciliğin önüne geçileceğini ifade etti.



" Bu protokol bir başlangıç. Türkiye´de sahteciliğin önüne geçmemiz lazım. Bu sorunu biz kendi içimizde yaşıyoruz ve sorun meşruiyetimizi de zedeliyor." diyen Demirci, sahte diplomayla öğretmenlik yapan bir kişi yıllar sonra tespit edildiğinde suçludan çok Milli Eğitim Bakanlığının zan altında kaldığını vurguladı.



Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar ise sahteciliğin arttığını belirterek, "Belgeler onay için notere getirildiğinde aslından ayırt etmemiz mümkün değil. Bazen o tasdikler yapılıyor. Aldatan kişi resmi kurumlarda çalışıyor. Bunu önlemek adına sizinle de başlangıç yapacağız. Devamında da bütün diplomaları alacak şekilde çalışma yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Tutar, YÖK ile de diplomaların incelenmesi konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, bu sistem hayata geçtiğinde bütün üniversitelerin diplomalarının sorgulanabileceğini ifade etti. Mevzuatta diplomaların incelenmesi bakımından önceden yasal boşlukların olduğunu, elektronik noterlik işlemleri mevzuatına bir madde eklendiğini kaydeden Tutar, her bakanlıkla diploma sorgulamaları konusunda ayrı ayrı çalışacaklarını söyledi.

MEB ile Noterler Birliğinde ağ kurulacak

Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Liselerinden mezun öğrencilerin noterlerden tasdik ettirdikleri diploma belgelerinin gerçeğe uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi, sahteciliğin önüne geçilmesi ve diploma belgesi ve içeriğinin doğruluğunun teyidini öngörüyor.

Protokolle, diplomalar T.C. kimlik numarası veya açık öğretim öğrenci numarası ile Noterler Birliği Sistemi (NBS) üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı veritabanı aracılığıyla sorgulanacak. Diploma belgesi ve içeriğinin tasdik edilmesiyle oluşabilecek hatalar ve sahteciliğin önüne geçilmesi sağlanacak.

Protokolle ilgili WEB servisleri açılarak ve iki kurum arasında elektronik ortamda güvenli ağın kurulması için gerekli altyapı çalışmaları başlatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Noterler Birliği arasında VPN ağı kurulacak.