Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AÖL sınav sonuçları açıklandı... AÖL sınav sonuçları nasıl öğreniliyor?

    AÖL sınav sonuçları açıklandı... AÖL sınav sonuçları nasıl öğreniliyor?

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 22:43 | Son Güncelleme:

    AÖL sonuçları yüz binlerce Açıköğretim Fakültesinde lise öğrenimi gören öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. AÖL sonuçları MEB tarafından açıklandı. AÖL sonuçları için resmi bir duyuru yayınlanmaması öğrencilerin kafasında soru işareti bıraktı. AÖL sonuçları, AÖL öğrenci girişi ekranından kolayca sorgulanabiliyor. İşte detaylar.

    MEB tarafından 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavının sonuçları açıklandı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarını nasıl görüntüleyebileceklerini merak etmeye başladılar. İşte detaylar.

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

    MEB tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihinde yapılan AÖL sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

    AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN 

    Adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta Öğrenci Genel Bilgiler sekmesinin altında Ders Bilgileri (Alınan) kısmına tıklayın. Daha sonra çıkan pencerede Dönem Dersleri butonuna basın ve Dönem Seçiniz alanından 2017-1 dönemini seçtikten sonra AÖL 1. dönem sınav sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

    MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

    Üniversiteyi kazanmış ve 09 - 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan sınav sonucunda mezuniyet hakkını kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri tamamlanmış olup, bu öğrencilerin sayfalarında mezun ibaresi yazmaktadır. Bu durumdaki öğrenciler tüm halk eğitim merkezlerinden çıkma belgesi veya e-Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgelerini alabileceklerdir.

    AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

    Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihini araştırmaya başladı. Fakat MEB 2017-2018 Açık Öğretim Lisesi iş takvimini yayınlamadığı için kayıt yenileme tarihinin ne zaman olacağı belli değil. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi belli olduğu zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Etiketler: aöl sonuçları , aöl kayıt yenileme
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri