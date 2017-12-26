AÖL sınav sonuçları açıklandı... AÖL sınav sonuçları nasıl öğreniliyor?

MEB tarafından 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavının sonuçları açıklandı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarını nasıl görüntüleyebileceklerini merak etmeye başladılar. İşte detaylar.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

MEB tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihinde yapılan AÖL sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta Öğrenci Genel Bilgiler sekmesinin altında Ders Bilgileri (Alınan) kısmına tıklayın. Daha sonra çıkan pencerede Dönem Dersleri butonuna basın ve Dönem Seçiniz alanından 2017-1 dönemini seçtikten sonra AÖL 1. dönem sınav sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Üniversiteyi kazanmış ve 09 - 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan sınav sonucunda mezuniyet hakkını kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri tamamlanmış olup, bu öğrencilerin sayfalarında mezun ibaresi yazmaktadır. Bu durumdaki öğrenciler tüm halk eğitim merkezlerinden çıkma belgesi veya e-Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihini araştırmaya başladı. Fakat MEB 2017-2018 Açık Öğretim Lisesi iş takvimini yayınlamadığı için kayıt yenileme tarihinin ne zaman olacağı belli değil. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi belli olduğu zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.