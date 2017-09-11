Açık Öğretim'den lise eğitimini tamamlayan binlerce öğrenci gözünü 2017 - 2018 AÖL kayıtlarına çevirdi. AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin biteceği tarihi merak eden öğrenciler araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, AÖL kayıt yenileme başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, AÖL kayıt takvimi.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 21 Ağustos – 15 Eylül 2017

Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 18 Eylül – 22 Eylül 2017

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇME

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÖL YENİ KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2017-2018 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesine kayıt yaptıracak öğrenciler açık lise kayıt ücreti ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 2017-2018

AÖL yeni kayıt ücreti: 40 TL + 10 TL( bu sene artabilir)

AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL(bu sene artabilir)

Yeni kayıt için yeni kayıt ücreti 40 TL bankaya 10 TL ise kayıt yapılan kuruma ödenecek şekilde 50 TL olarak, kayıt yenileme ücreti ise 30 TL bankaya, 5 TL ise kayıt yapılan kuruma ödenecek şekilde 35 TL yapılmıştır. Bu sene yani 2017-2018 için bu ücretler artacaktır.

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAK

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan, Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir.

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı, T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.