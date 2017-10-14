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    AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 14:14 | Son Güncelleme:

    AÖL ek sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Yeni dönem için kayıt yenileme işlemi yapan öğrenciler, ders seçme ekranına geçebilmek için ek sınav sonuçları açıklamasını bekleyecek. AÖL ek sınav sonuçları açıklamasının ardından ders seçme ekranı erişime açılacak. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    AÖL ek sınav sonuçları için öğrencilerin araştırması sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi tarafından gerçekleştirilen sınav, 3 oturumla gerçekleşti. Cumartei pazar günü girilen sınavın ardından AÖL ek sınav sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

    AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    7 Ekim Cumartesi günü saat 09.30'da 1. oturumu gerçekleşen sınavın ardından 2. oturum aynı gün 14.00'da gerçekleşmiş ve 3. oturumu 8 Ekim Pazar günü saat 09.30'da sona ermişti. AÖL ek sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi tarafından henüz tarih verilmedi. Sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

    İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ EK SINAV OLACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında henüz bir bilgilendirme yapmadı.

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