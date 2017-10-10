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    AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 14:30 | Son Güncelleme:

    AÖL ek sınav sonuçları için açıklama bekleyen vatandaşlar, 7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşen sınavın ardından sonuçları merak etmeye başladı. AÖL ek sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesini takip eden öğrenciler tarih detayını merak ediyor. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    AÖL ek sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konular arasında yer alan AÖL ek sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından açıklanacak. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    7 Ekim Cumartesi günü saat 09.30'da 1. oturumu gerçekleşen sınavın ardından 2. oturum aynı gün 14.00'da gerçekleşmiş ve 3. oturumu 8 Ekim Pazar günü saat 09.30'da sona ermişti. AÖL ek sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi tarafından henüz tarih verilmedi. Sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

    İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ EK SINAV OLACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında henüz bir bilgilendirme yapmadı.

    Etiketler: aöl , aöl ek sınav , aöl ek sınav sonuçları
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