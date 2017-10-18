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    AÖL ek sınav sonuçları açıklandı ders seçimi işlemi başladı!

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 11:13 | Son Güncelleme:

    AÖL ek sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ders seçme ekranını merakla bekleyen öğrenciler için ise Açık Öğretim Lisesi'nden önemli bir duyuru gerçekleştirildi. AÖL ders seçimi işleminin ek sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte erişime açıldığı duyuruldu. İşte, AÖL ders seçimi ekranı ve ek sınav sonuçları hakkında resmi bilgiler

    AÖL ders seçimi ekranı Açık Öğretim Lisesi tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Ek sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte erişime açılacağı duyurulan AÖL ders seçimi ekranı, 26 Ekim tarihine kadar açık olacak. İşte, AÖL ders seçimi hakkında detaylı bilgiler

    AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

    Açık Öğretim Lisesi, konuyla ilgili açıklamayı şu şekilde yaptı;

    "2017/1. dönem Ders Seçme Ekranı açılmıştır. Öğrencilerimiz 26 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.00´ e kadar ders seçimlerini yapabilirler.

    Not: 2017/1. dönem için ilk kayıt(yeni kayıt) yapan öğrencilerimiz ders seçimi yapmayacaklardır, ders seçimleri merkez tarafından otomatik olarak atanacaktır. "

    AÖL EK SINAV SONUÇLARI

    7 - 8 Ekim 2017 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen 2016/4.dönem sınav (Ek Sınav) sonuçları açıklandı. Öğrenciler numaralarını ve şifrelerini sisteme girerek sınav sonucunu öğrenebilecek.

    MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7-8 Ekim’de üç oturum halinde yapılan 2016/4.dönem ek sınav sonuçları açıklandı. Açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ek sınavının soru ve cevap anahtarı MEB’in internet sitesinde yayınlandı. Öğrenciler, numaraları ve şifreleriyle sisteme girerek sınav sonucunu öğrenebilecekler.

    Sınav sonuçları için tıklayınız

     

    Etiketler: aöl ek sınav
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