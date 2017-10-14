Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>AÖL ders seçimi ne zaman yapılır? Dikkat kayıt tarihi uzatıldı!

    AÖL ders seçimi ne zaman yapılır? Dikkat kayıt tarihi uzatıldı!

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 13:58 | Son Güncelleme:

    AÖL ders seçimi işlemini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, araştırmalarını sürdürüyor. Yeni kayıt işlemini gerçekleştirenlerin otomatik olarak ders seçiminin gerçekleştirildiği AÖL'de kayıt yenileme yapmak isteyenler ise ek sınav sonuçlarını bekleyecek. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı, herhangi bir okula yerleşemeyenler için ilk kayıt işlemlerini 30 Ekim tarihine kadar uzattı. İşte, AÖL ders seçimi ve kayıt tarihleri hakkında bazı bilgiler

    AÖL ders seçimi için geri sayım kaldığı yerden devam ediyor. Yeni döneme başlamak isteyen öğrencilerin araştırdığı AÖL ders seçimi, ek sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, AÖL ders seçimi nasıl yapılacak? İşte, kayıt tarihi ve ders seçimi hakkında detaylı bilgiler

    AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Lise ders seçimiyle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi internet sitesinde şu bilgilere yer verdi;

    KAYIT YENİLEME işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz 7-8 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak olan EK SINAV SONUÇLARI SİSTEME AKTARILDIKTAN SONRA ders seçimlerini yapabileceklerdir. İLK KAYIT yaptıran öğrencilerimizin ise ders seçimleri OTOMATİK olarak yapılacaktır.

    KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

    Açık Öğretim Okullarının 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt işlemleri, 12 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Ancak, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından TEOG SINAVIYLA HERHANGİ BİR ÖRGÜN EĞİTİM OKULUNA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERE, 30 EKİM 2017 TARİHİNE KADAR boş kontenjanlara başvuru hakkı verilmiştir.

    Bu nedenle Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt işlemlerinin SÖZ KONUSU ÖĞRENCİLER İÇİN 30 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar açık olması kararlaştırılmıştır.

    Etiketler: aöl kayıt
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri