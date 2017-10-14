AÖL ders seçimi ne zaman yapılır? Dikkat kayıt tarihi uzatıldı!

AÖL ders seçimi için geri sayım kaldığı yerden devam ediyor. Yeni döneme başlamak isteyen öğrencilerin araştırdığı AÖL ders seçimi, ek sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, AÖL ders seçimi nasıl yapılacak? İşte, kayıt tarihi ve ders seçimi hakkında detaylı bilgiler

AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Lise ders seçimiyle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi internet sitesinde şu bilgilere yer verdi;

KAYIT YENİLEME işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz 7-8 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak olan EK SINAV SONUÇLARI SİSTEME AKTARILDIKTAN SONRA ders seçimlerini yapabileceklerdir. İLK KAYIT yaptıran öğrencilerimizin ise ders seçimleri OTOMATİK olarak yapılacaktır.

KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

Açık Öğretim Okullarının 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt işlemleri, 12 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Ancak, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından TEOG SINAVIYLA HERHANGİ BİR ÖRGÜN EĞİTİM OKULUNA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERE, 30 EKİM 2017 TARİHİNE KADAR boş kontenjanlara başvuru hakkı verilmiştir.

Bu nedenle Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt işlemlerinin SÖZ KONUSU ÖĞRENCİLER İÇİN 30 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar açık olması kararlaştırılmıştır.