AÖL ders seçimi ne zaman gerçekleşecek? Açık lise ders seçimi

Açık lise ders seçimi ne zaman yapılacak konusu öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen öğrencilerin araştırdığı Açık lise ders seçimi, ek sınav sonçlarına göre şekillenecek. Peki, açık lise ders seçimi ne zaman yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Lise ders seçimiyle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi internet sitesinde şu bilgilere yer verdi;

KAYIT YENİLEME işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz 7-8 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak olan EK SINAV SONUÇLARI SİSTEME AKTARILDIKTAN SONRA ders seçimlerini yapabileceklerdir. İLK KAYIT yaptıran öğrencilerimizin ise ders seçimleri OTOMATİK olarak yapılacaktır.