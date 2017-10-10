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    AÖL ders seçimi ne zaman gerçekleşecek? Açık lise ders seçimi

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 16:11 | Son Güncelleme:

    Açık lise ders seçimi işlemi için detayları merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kayıt yenileme işlemini yaptıktan sonra AÖL ders seçimi aracılığıyla açık lise yeni dönemine başlayacak olan öğrenciler, son günü merak ediyor. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Açık lise ders seçimi ne zaman yapılacak konusu öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen öğrencilerin araştırdığı Açık lise ders seçimi, ek sınav sonçlarına göre şekillenecek. Peki, açık lise ders seçimi ne zaman yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

    AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Lise ders seçimiyle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi internet sitesinde şu bilgilere yer verdi;

    KAYIT YENİLEME işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz 7-8 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak olan EK SINAV SONUÇLARI SİSTEME AKTARILDIKTAN SONRA ders seçimlerini yapabileceklerdir. İLK KAYIT yaptıran öğrencilerimizin ise ders seçimleri OTOMATİK olarak yapılacaktır.

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