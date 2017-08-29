AOK Aile Günü’nde 5 duyuyu tanıdılar

WIESBADEN Freudenberg Sarayı’nın bahçesinde ‘beş duyu organını tanıma’ etkinliği düzenleyen AOK Etnik Pazarlama Koordinatörü Necati Suözer, amacın hem çocukların yiyecek ve içeceklere karşı duyarlılığını artırmak hem de onları eğlendirmek olduğunu söyledi. Her aile gününde sporun insan hayatı için önemine dikkati çektiklerini belirten Suözer, şöyle dedi:

“Bunu da müzik eşliğinde yapıyoruz. Bu aile günümüzde çocuklara anne ve babalarıyla ekmeklerini kendilerinin yapmaları fırsatını verdik. Buğdayı taşla un haline getirip, sonra hamur yaptılar. Bu hamuru da pişirip ekmek yaptılar. Bunu yaparken de çok eğlendiklerini gördük. Farklı standlarda da beş duyu organlarını kullanarak yiyecek ve içecekleri test ettiler. Onların oyunlarla yeni keşifleri anne ve babalarını da çok sevindirdi. Aile gününün stressiz olmasına büyük önem verdik. İlginin yoğun olması da bizi sevindirdi.”

AOK’nın Hessen Eyaleti’nde bir sonraki aile günü 10 Eylül’de Königstein Opel Zoo ve Giessen’de ve 17 Eylül’de Bad Hersfeld’de yapılacak.









