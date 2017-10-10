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    Haberler >Eğitim>AÖF’de yüz yüze eğitim dönemi başlıyor

    AÖF’de yüz yüze eğitim dönemi başlıyor

    AA
    10.10.2017 - 16:19 | Son Güncelleme:

    AÜ AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencilerine yönelik ücretsiz yüz yüze dersleri Eskişehir'de 16 Ekim’de başlayacak.

    Anadolu Üniversitesi’nden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ'nün merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencilerine yönelik matematik, genel muhasebe, iktisada giriş, Osmanlı Türkçesine giriş, mikro iktisat, istatistik, maliyet muhasebesi, finansal yönetim, denetim, İngilizce, Arapça derslerinde yüz yüze eğitim verilecek.

    AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'nde 16 Ekim’de başlayacak yüz yüze dersler, 12 Ocak 2018’e kadar devam edecek.

    AÖF öğrencileri, hafta içi akşam saatlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz yüz yüze eğitimlerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini Açıköğretim Eskişehir Bürosundan veya www.anadolu.edu.tr internet adresinde bulunan ‘açıköğretim’ başlığı altındaki ‘öğretim ortamları’ ve oradan da ‘yüz yüze öğretim hizmetleri’ bölümünü inceleyerek öğrenebilecek.

    Etiketler: AÖF , Açıköğretim , Açıköğretim Fakültesi , Anadolu Üniversitesi , Eğitim , yüz yüze eğitim
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