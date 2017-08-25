AÖF yeni kayıt başvurusu devam ediyor! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF yeni kayıt işlemi üniversite eğitimlerini açıköğretim aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer aldı. AÖF Yeni kayıt işlemi ile birlikte tercih ettikleri bölüme kayıtlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu işlemin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, yeni kayıt ve AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 21-29 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Yeni kayıt için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulacaktır;

1) İnternet Başvuru Belgesi

2) Öğrenci Bilgi Formu

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

4) Öğrenim Belgesi

5) Askerlik Durum Belgesi

İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

Öğrenci Bilgi Formu

Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız.

Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEBBİS) öğrenim durumu bilgileri ile erkek adayların Asker Alma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorgulanan askerlik durumuna ilişkin bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

Öğrenim Belgesi

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun Bilgisi”ne ulaşılan adayların kayıtları, öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar.

Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilirler

İlişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar kesinlikle mezuniyet belgesi yerine sayılmaz ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

Askerlik Durum Belgesi

1979 (dâhil) ile 1995 (dâhil) yılları arası doğumlu erkek adayların askerlik durumları sorgulanarak “Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adayların kayıtları belge istenmeden yapılacaktır. “Askerlik Şubesine Başvurunuz” bilgisine ulaşılan adaylar ise askerlik şubesine yönlendirilecekler ve askerlik şubesinden aldıkları belgeye göre kayıtları yapılacaktır. Adayların e-Devlet kapısı üzerinden aldıkları Askerlik Durum Belgesi de kayıt işlemlerinde kabul edilecektir.

* Askerlik şubesinden alınan belgedeki ilişiksizlik tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır.

* Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını yaparak askerlikle ilişiksiz belgesini almalıdırlar.

* Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz.

* Silinti, kazıntı ve karalama olan, mührü olmayan ya da okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır.

* Askerlikle İlişiksiz Belgesinin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

* T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak askerlikle ilişiksiz belgesini vermek zorundadırlar.

İnternet başvurusu sonunda dökümü alınacak belgeler

* İnternet Başvuru Belgesi - Öğrenci Bilgi Formu

* Başvuru ve Kayıt Bilgileri

* Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Belge dökümlerini aldıktan sonra, bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Hata var ise 10 dakika bekleme süresinden sonra yeni bir başvuru yapınız.

* 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince; 29 yaşından büyük öğrencilere Öğrenci Durum Belgesi verilememektedir.

KAYIT YENİLEME 26 EYLÜL'DE

Yeni dönemde Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrenciler, bu işlemlerini 26 Eylül ile 06 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirebilecek. 06 Ekim tarihi aynı zamanda mazeretli kayıt tarihi olarak kabul edilecek.