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    AÖF yatay geçiş başvuruları başladı

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 11:56Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 11:56

    AÖF yatay geçiş başvurularu başladı. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları 01 Ağustos – 15 Ağustos, Kurumlararası yatay geçiş başvuruları ise 01 Ağustos – 25 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

    Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yatay geçiş başvuruları başladı. Yatay geçiş yapmak isteyen adayların başvuruları 01 - 25 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 

    Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada,

    "2017-2018 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların;

    Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2017, Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndermeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihler arasında belgelerin Fakültemize ulaşmaması halinde, yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir. Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2017 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

    YATAY GEÇİŞ İSTENİLEN BELGELER

    Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Formu

    Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu öğrencinin yerleştiği yıldaki LYS/YGS ve ÖSYS sonuç belgesi kayıtlı olduğu üniversiteye ait yeni tarihli öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)

    Kayıtlı olduğu üniversitenin öğrenci işlerinden onaylı ders içeriklerinot durum belgesi (Transkript)

    Disiplin cezası almadığına dair belge 

    Dönemler itibari ile ders programı daha önce merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapmadığına dair belge. (Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenecektir.)

    Nüfus Cüzdan Fotokopisi

    Evrakların Gönderileceği Adres: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

    Evrakların herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

    Yatay Geçiş başvurusu kabul edilmeyen adaylara evrak iadesi yapılmayacak.

    Etiketler: AÖF , yatay geçiş , Üniversite
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