AÖF tezsiz yüksek lisans başvurusu sonuçları açıklandı mı?

AÖF tezsiz yüksek lisans başvuru sonuçları, dün yabancı adaylar için gerçekleştirilen Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavları'nın ardından bugün merakla araştırılmaya başlandı. Tezsiz yüksek lisans sonuçları ile programlara kabullerin ilanını görecek olan vatandaşlar, sonuçlara göre kesin kayıt için harekete geçecek. Peki, AÖF tezsiz yüksek lisans başvuru sonuçları nereden ve ne zaman öğrenilebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

AÖF TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF tezsiz yüksek lisans başvuru sonuçları 23 Ocak 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Başvuru sonuçları ilgili Enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI ENSTİTÜ SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER OLACAK?

Adayların; yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans veya tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler de doktora programına başvuru yapabileceklerdir.

Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylarla lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir

yükseköğretim kurumundan almış olan adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir. Lisansüstü öğretim dili Türkçe fakat ilgili lisans programı İngilizce olan

programlarda, bilimsel hazırlık programı derslerinin tamamı Türkçe açılır.



2- Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.



3- Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olan alanlara başvuran adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya ÖSYM tarafından

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri puan almış olmaları gerekir.



4- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; yüksek lisans programları için (B2), doktora programları için (C1) düzeyinde puan aldıklarını belgelemeleri veya 22 Ocak 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavlarından yeterli puanı almaları gerekir. “Düzey Belirleme Sınavı” ndan 70 puan ve üzeri puan alan öğrenci “Yeterlik Sınavı” na alınır. “Yeterlik Sınavı”ndan 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrencinin Türkçesi başvurduğu lisansüstü program için yeterli kabul edilir. Eğitim dili Türkçe olan lisans programlarından mezun olan yabancı uyrukluların Türkçesi yeterli sayılır.



5- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez (20/04/2016 tarihinden önce aynı

anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hariç).



6- Başarı sıralamasında,“Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin eğitim gördüğü sistem 100’lük ise 100’lük , 4’lük ise 4’lük notunun girişini yapması gerekmektedir. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi” bulunan aday, dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması”nı sisteme girmek zorundadır. “Genel Not Ortalaması” farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.



7- Başarı sıralaması sonucu kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, Enstitü web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecektir.



8- Kesin kayıtlar, şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılacak olup başvurusu ve/veya belgeleri kayıt tarihleri sona erdikten sonra Üniversiteye ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olan adayların kaydı yapılmayacaktır. Ancak uzaktan eğitim programlarına adayların kesin kayıtları, ilgili enstitüye veya Açıköğretim Fakültesi Bürolarına adayın şahsen veya noter onaylı vekalet verdiği kişinin başvurusuyla yapılacaktır.



9- Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunmak isteyen öğrenci, Üniversiteye kesin kaydı sırasında bir dilekçeyle birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili enstitüye vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili enstitü tarafından incelenerek derslerin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde yönetim kurulunca karara bağlanır.



10- Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi hâlde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

KESİN KAYITTA HANGİ BELGELER TALEP EDİLECEK?

1- “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç),



2- Kayıt yaptırılan programın eğitim dilinde “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç), (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans/doktora programları için tüm adaylar en az 60, bilim alanı yabancı dil olan programlar için tüm adaylar en az 80 ve doktora/sanattayeterlik programlarına kayıt yaptıracak T.C. Uyruklu adaylar için ise en az 55 veya eşdeğeri puan alındığını gösteren)*,



3- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik

programına başvuran adaylar ise lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için

lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe

tercümeleri]**,



4- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik

programına başvuranlar için lisans ve/veya yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri )***,

5- Altı adet vesikalık fotoğraf,



6- T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),



7- Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),



8- Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi.