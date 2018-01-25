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    AÖF sonuçlarında son durum! ATA ve AÜ AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 13:18 | Son Güncelleme:

    AÖF sonuçlarının açıklanış tarihi, Atatürk ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Her iki üniversitenin öğrencileri de kısa bir süre önce AÖF final oturumlarını tamamladı. İkinci dönem kayıtları öncesinde ilk dönem notlarını merak eden açıköğretim öğrenciler, sık sık bağlı bulundukları üniversitenin resmi sayfasını inceliyor. Peki ATA ve AÜ AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Atatürk ve Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final oturumlarının tamamlanması ardından hazırlık süreci yerini sonuç araştırmalarına bıraktı. Her iki üniversitenin de soruları ve cevap anahtarı kısa sürede online sistem üzerinden yayımlandı. Tahmini netlerini hesaplayan öğrenciler, sık sık ‘AÖF final sonuçları açıklandı mı?’ sorularına yanıt bulma ümidiyle ‘öğrenci otomasyon’ sistemlerini kontrol ediyor. Peki son durum ne, sonuçlara ilişkin yeni bir açıklama geldi mi?

    Güz ve bahar dönemi tarihlerini 2017- 2018 iş takvimiyle günler öncesinden duyuran Atatürk ve Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçlarına ilişkin net bir tarih vermedi.

    Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Web sayfasında yer alan ‘en geç 15 gün’ ibaresi nedeniyle sınav sonuçlarının bu ay sonunda erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.

    Etiketler: atatürk üniversitesi , açıköğretim üniversitesi , son dakika
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