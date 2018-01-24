AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuç tarihi belli mi?

AÖF’ün final oturumları ardından günler geçti, sonuç beklentileri arttı. İkinci dönem kayıtlarını takip eden öğrenciler, sosyal medya ve çeşitli forumlar üzerinden AÖF sonuçlarına ilişkin bilgi edinmeye çalışıyor. Birçok bölümünden öğrencinin girdiği güz dönemi final AÖF sınavları 13- 14 Ocak tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınavdan aldığı puanı öğrenmek isteyen öğrenciler, sık sık Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı AÖF güz dönemi final sonuçları 15 gün içerisinde erişime açılacak.Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

Sosyal medya yorumlarından bazıları;

Ne güzel işte 15 gün içinde diyor. 15. gün demiyor. Bir kere de 7 gün açıklayın ve ya daha erken

Aslında final sınavlarına giren sayısı neredeyse yarı yarıya bu nedenle sınav sonuçları daha erken açıklanabilir.

Final Sınav sonuçları 10 15 bandında gerçekleşecek bak görün.

Sonuçlar açıklanmaz arkadaşlar beklemeyin harf notları genel not ortalaması mezun olanlar vs...zor cuma yada pazartesi açıklanır bu sınav.

Keşke sınav sonucu açıklama hizmetini de biran önce yapsanız da notlarımızla yüzleşsek