AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 13- 14 Ocak AÖF sonuçları

Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencilerin girdiği AÖF sınavlarının güz dönemi final oturumları tamamlandı. 13 Ocak 2018 tarihinde sabah 9.30’da başlayan AÖF sınavları, 14 Ocak 2018 tarihinde sona erdi. Sınav stresini geride bırakan açıköğretim öğrencilerini sonuç heyecanı sardı. AÖF sonuçları, öğrenci otomasyonu sistemi ile takip edilebilecek. E-posta adresi ve T.C kimlik numarasını sisteme doğru bir şekilde giren öğrenciler, AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?



Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfasından da yaptığı bilgilendirmeye göre, 2018 AÖF final sınav sonuçlarınon 15 gün içerisinde açıklaması ön görülüyor. AÖF final sınav sonuçları en geç 24 Ocak çarşamba günü erişime açılacak.



2018 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?



Bahar dönemi ara sınavı 14 Nisan 2018’te başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı 2 Haziran 2018’te başlıyor, 3 Haziran 2018 tarihinde sona eriyor. Yeni sınav sistemi olan ‘Üç ders sınavı’ ise 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.



AÖF BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.



a) Harf notları ve katsayıları şunlardır:



Harf Notu Katsayısı

AA 4,00

AB 3,70

BA 3,30

BB 3,00

BC 2,70

CB 2,30

CC 2,00

CD 1,70

DC 1,30

DD 1,00

FF 0,00

b) Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli,

YZ: Yetersiz,

harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.



aa) DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.



bb) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.



cc) MU harf notu; öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından muaf tutulması uygun bulunan dersler için verilir.



çç) SD harf notu; yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.



dd) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.



Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanması, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi”ne göre ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.