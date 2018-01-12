AÖF sınavları yarın saat kaçta? Açıköğretim sınavı kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 13-14 Ocak'ta yapılacak. Sınav öncesinde artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. Peki AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?



Türkiye çapında gerçekleşecek olan AÖF’ün ilk oturumu saat 09:30’ta, öğleden sonraki sınav oturumları ise saat 14:00’te başlayacak, 20 sorudan oluşan her ders için 30 dakika süre verilecek.



SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.





AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

SINAV SORULARINA NEREDEN ULAŞILIR?



Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI



Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

SINAV SONUÇ İTİRAZI



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.