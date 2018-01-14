AÖF sınavı kaç saat sürecek? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınavı kaç saat sürecek sorusu, yakınlarının sınavdan ne zaman çıkacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ederken, öğrencilerin merak ettiği konu ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih oldu. Peki, merak edilen AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sınav kaç saat sürecek? İşte, merak edilen konu hakkında detaylar

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Herhangi bir aksilik olmaması halinde 15 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılacak. AÖF sonuçlarına dair resmi bir açıklama yer almamakla birlikte sonuçların en geç 29-30 Ocak tarihinde açıklanması öngörülmektedir. Ancak öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sistemi aracılığıyla takip edebilirler.

AÖF SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK?

Türkiye çapında gerçekleşecek olan AÖF’ün ilk oturumu saat 09:30’ta, öğleden sonraki sınav oturumları ise saat 14:00’te başlayacak, 20 sorudan oluşan her ders için 30 dakika süre verilecek.

DÖNEM SONU NOTUNUN BAŞARI NOTUNA ETKİSİ NEDİR?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

HANGİ OTURUMDA NELER SORULUYOR?

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarının sınavları, ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenen tarihlerde cumartesi ve pazar günleri yapılır. Güz döneminde cumartesi ve pazar günleri sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların sınavları, öğleden sonra oturumunda ise 3. ve 7. yarıyılların sınavları yapılır. Bahar döneminde cumartesi ve pazar günleri sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların sınavları, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılır.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NEDEN YAPILMIYOR?

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı;

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.

Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki "Uyarı" ve "Tekrar" durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014/1.1 no'lu "Açıköğretim Programlarında bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağının Anadolu Üniversitesi Senatosunca kararlaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi." yazısına istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2012 tarih ve 8/2 sayılı "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde bütünleme sınavının mümkün olamayacağı" kararının aynen uygulanmasına 14.08.2014 tarih ve 6 sayılı Anadolu Üniversitesi Senatosunca karar verilmiştir. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.