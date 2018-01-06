AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi

AÖF sınav yerleri, güz dönemi sınavları öncesinde merakla araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli merkezlerinde on binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek olan sınavın ardından gözler sonuçlarda olacak. Peki, AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, bir haftadan az bir zaman kalan sınavlar için beklenen giriş belgesi hakkında bazı detaylar

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin birçok merkezinde düzenlenen sınavların giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AÖF'ün sınav giriş belgesini hafta başında yayımlaması bekleniyor.

SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLACAKSINIZ

Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

İktisat Fakültesi Lisans Programları

İşletme Fakültesi Lisans Programları

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin (Anadolu, Atatürk ve İstanbul) ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı; 22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 4. maddesi; "Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir." şeklinde düzenlenmiştir.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencilerinin sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayınlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemine https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yeterliliklerinin yüksek düzeyde tutulması konusunda üst düzey duyarlılığa sahiptir. Açıköğretim sisteminde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları, öğrencilerin yeterliliklerini artırma yönünde önemli bulgular sağlamıştır. Çalışmalar, geçme notunun 35'e yükseltilmesinin öğrencilerin yeterliliklerini artırma yönünde güdülenmesine yardımcı olacağını ortaya koymuştur.

Öğrencilerin akademik yeterliliğini arttırmak için yapılan çok sayıda çalışma sonucunda Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından 04/11/2015 tarih ve 8/3 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının;

5. maddesinde "Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır..."

7. maddesinde ""Başarı Notu"nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir."

8. maddesinde "Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir."

9. maddesinde "Başarı Notu" alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir."

10. maddesinde "35 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

(a) "Başarı Notu" 35 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.

(b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.

(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır (Bkz. Tablo 1). "denilmektedir.

Tablo 1. Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda normalleştirilmiş "z değerleri" ve "Harf Notu" karşılıkları aşağıdaki gibidir.

z alt sınır z üst sınır Harf Notu karşılığı Katsayısı

+2,00 +∞ AA 4,00

+1,5000 +1,9999 AB 3,70

+1,0000 +1,4999 BA 3,30

+0,5000 +0,9999 BB 3,00

+0,0000 +0,4999 BC 2,70

-0,5000 –0,0001 CB 2,30

-0,9999 –0,5001 CC 2,00

-1,5000 –1,0000 CD 1,70

-2,0000 –1,5001 DC 1,30

-∞ –2,0001 DD 1,00

Yukarıda yapılan açıklamaya göre 35 ve üzeri notlara FF dışında bir harf notu verilmekte olup her ders için öğrencilerin başarı yüzdesinin bulunduğu dilim dikkate alınarak karşılık gelen z değerinin bulunduğu aralığa göre harf notları verilmektedir.

Örneğin bir dersteki AA harf notu yaklaşık olarak %2,5'luk dilime giren öğrencilere verilmektedir. Bir dersi alan 1000 kişi varsa z değeri bakımından %2,5'luk dilime giren ilk 25 kişiye başarı notlarına göre AA notu verilmektedir. 26. kişiye ise AB notu verilmektedir.

Ancak aynı örnekte örneğin değeri +2,00'nin üzerinde olan 30 kişi varsa 30 kişiye de AA notu verilmektedir. Öğrencilerin AA, BA gibi harf notları 35, 50 ve 70 gibi başarı puanlarına göre değil, başarı puanlarına çan eğrisinde karşılık gelen +1,5 ya da -0,5 gibi z değerlerine göre hesaplanmaktadır.

http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde #Sor|İzle|Öğren sayfasında #izleöğren bağlantısına giriş yaparak "Harf notları nasıl verilmektedir?" başlıklı videoyu izleyebilir, #soröğren ve #sorusor bağlantılarını kullanarak açıköğretim sistemi hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.