AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? AÖF yorumları nasıl, sınav zor muydu?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi)13 Ocak oturumları ardından gözler sorular ve cevaplara çevrildi. Sosyal medya ve çeşitli forumlar üzerinden bilgi alışverişinde bulunan açıköğretim öğrencileri, bir yandan bugünkü AÖF soruları üzerine yorumlar yaparken bir yanda da soru- cevap tarihini sorguluyor. Peki AÖF 2018 ocak güz dönemi final sınavı soruları nasıldı?
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek.
AÖF SORU YORUMLARI
Murat @tmurat167
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Abi AÖF sınavında şıklarda ""Ricardo"" gördüm soruyu okumadan işaretledim bı soru Feda olsun
İbrahim @ibrhm37
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Aöf tarihinin en zor Türk İdare tarihi sınavıydı sanırım bu sene
selin @mestanelik
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sınavım iyi geçince içime şıkı şıkı zil çalan bi manuş baba çöreklendi. Bozmadan beyyle beyle devam .
Yusuf YILDIRIM @Yusuf_Y2406
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Seni yenecem #aöf #sosyalhizmetler #ankara
oğuzhan bekdemir @oguzhan_28
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Ben Türk idare tarihini bu kadar detaylı bilsem milletvekili olurdum teşekkürler AÖF hiç şaşırtmadın
DB Olcak Ablanız 🇹🇷 @sbhbilimci
Daha fazlaPeki en kötü sınavın Türk dili olması #Aöf
emredersiniz 👑 @defenderr4
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Aöf sınavını 5 dk bitirip 25 dakika uyuduğum doğrudur
Emre ŞEN @emresennnnnn
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Aöf bizi bitirdin be
Elif Tuncer @Eliftuncer0342
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Bugünkü aöf sınavında twitter ile ilgili soru çıkmıştı. Tabiki doğru yaptım. Ee boşuna kullanmadık bu zamana kadar twitterı. Bir gün işe yarayacağını biliyordum
Gökhan Ayvaz @GkhanAyvaz52
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Hayır Ne sınavına girdim anlamadım galiba geçersem direk Prof yapacaklar AÖF bitirdin beni#AÖF
Öyku Koray @oyku_koray
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Sen açıköğretim sınavısın kendine gel. #AÖF
En-san @erenjdaze 2 sa.2 saat önce
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Yauv bana mı zor geldi bu seferki aöf sınavları anlamadım ryohey nakatake gibi poşet bıçaklıycam sinirden
Yiğit.Ç @Ygtcklr
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Aöf çıkmış sorulardan gelince çok kolay sınav eyv
Ercan Mert @ercanmertx
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Aöf beni çarpanlarıma ayırdı
AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILIYOR?
Türkiye çapında gerçekleşecek olan AÖF’ün ilk oturumu saat 09:30’ta, öğleden sonraki sınav oturumları ise saat 14:00’te başlayacak, 20 sorudan oluşan her ders için 30 dakika süre verilecek