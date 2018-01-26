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    AÖF sınav sonuçları perşembe akşamı açıklandı! Not hesaplama nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu takvim dahilinde 11.günde erişime açıldı. Güz dönemi final sınavları kapsamında sınava giren vatandaşlar, AÖF sınav sonuçları ile birlikte dönemi kapattı. Dönem ortalamasıyla birlikte harf notlarını da görüntüleyen vatandaşlar, AÖF sınav sonuçları bilgisini detaylı olarak inceledi. İşte, AÖF harf notu hesaplama işlemi ve sınav sonuçları hakkında bazı detaylar

    AÖF sınav sonuçları için vatandaşların beklentisi dün akşam sona erdi. Akşam saatlerinde duruyu yapan Anadolu Üniversitesi, değerlendirmenin tamamlanıp sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Sisteme kullanıcı adı ve şifreleriyle giren öğrenciler, AÖF sınav sonuçları sonrasında not hesaplama işlemine başladı. İşte, AÖF hakkında merak edilen bazı detaylar

    AÖF sınav sonuçları sonrasında Harf Notu hesaplama işlemi şu şekilde değerlendirilmelidir;

    Bir dersten alınan FF harf notu, Genel Not Ortalamasına bakılmaksızın "başarısız" bir harf notu olduğundan; öğrenci, FF harf notu aldığı ders/dersleri takip eden ilgili dönemde tekrar alabilir.

    Genel Not Ortalaması 2,00'nın altında olduğu için akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci; akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren CC harf notunun altında harf notu (CD, DC, DD ve FF) aldığı ders/derslerden istediklerini tekrar ederek ve/veya önceden almadığı yeni dersleri alarak GNO'sunu en az 2,00'ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar.

    Öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için; Genel Not Ortalamasın en az 2,00 olması, FF harf notlu dersinin olmaması ve mezuniyet ile ilgili şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

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