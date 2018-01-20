Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

    Hürriyet Haber
    20.01.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yüzlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. AÖF sonuçları için nefesler tutuldu. Öğrenciler dönemin son sınavına girdi ve artık sonuçlar bekleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

    Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleşen AÖF final sınavı için sonuç beklentisi sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan AÖF final sınavları tamamlandı ve artık sonuçlar beklenmeye başlandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

    AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Anadolu Üniversitesi’nin ‘sıkça sorulan sorular’ sayfasında AÖF sonuçları için şu ibare bulunuyor: “Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.” AÖF sonuçlarının en geç 24 Ocak Çarşamba günü açıklanması bekleniliyor.

    KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    En az sonuçlar kadar merak edilen bir diğer konu da kayıt yenileme sürecine ilişkin oldu. İkinci dönem kayıtları 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

    2018 AÖF TAKVİMİ

    Anadolu Üniversitesi AÖF takvimine göre; Bahar dönemi ara sınavı 14 Nisan 2018’te başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı 2 Haziran 2018’te başlıyor, 3 Haziran 2018 tarihinde sona eriyor. Yeni sınav sistemi olan ‘Üç ders sınavı’ ise 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

    Etiketler: AÖF final sonuçları , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri