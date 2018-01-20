Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleşen AÖF final sınavı için sonuç beklentisi sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan AÖF final sınavları tamamlandı ve artık sonuçlar beklenmeye başlandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi’nin ‘sıkça sorulan sorular’ sayfasında AÖF sonuçları için şu ibare bulunuyor: “Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.” AÖF sonuçlarının en geç 24 Ocak Çarşamba günü açıklanması bekleniliyor.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

En az sonuçlar kadar merak edilen bir diğer konu da kayıt yenileme sürecine ilişkin oldu. İkinci dönem kayıtları 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

2018 AÖF TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi AÖF takvimine göre; Bahar dönemi ara sınavı 14 Nisan 2018’te başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı 2 Haziran 2018’te başlıyor, 3 Haziran 2018 tarihinde sona eriyor. Yeni sınav sistemi olan ‘Üç ders sınavı’ ise 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.